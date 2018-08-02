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В Киеве призвали ликвидировать звание Героя Украины
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В Киеве призвали ликвидировать звание Героя Украины 

Парламентская газета 2 августа 2018
Фото: WIKIPEDIA.ORG/ВАДИМ ЧУПРИНА
Известный своими резонансными высказываниями генеральный прокурор Украины Юрий Луценко полагает, что звание «Герой Украины» устарело.
«Уже давно надо было принимать решение о завершении действия награды «Герой Украины», — заявил он на пресс-конференции, посвящённой завершению досудебного расследования по делу о подготовке теракта Надеждой Савченко.
«Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награждённый самым высоким государственным знаком отличия, стала врагом страны», — посетовал Юрий Луценко. Он считает это звание советской по форме и сути и дискредитированной наградой.
По его словам, кроме Надежды Савченко есть ещё четверо Героев Украины. При этом он подчеркнул, что Савченко — не единственный Герой Украины, находящийся под следствием. Достойную замену этому званию генпрокурор видит в награде под названием «Золотой Трезубец», которую он предложил учредить. Луценко также считает нужным прописать дополнительные требования к получателям этой новой награды.
Генпрокурор рассказал, что президент Украины Пётр Порошенко «был близок» к принятию решения об отмене награды «Герой Украины", но не сделал этого, потому что семьи погибших активистов майдана 2014 года хотели присвоения их родственникам именно этого звания.
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