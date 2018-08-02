Украинцы проигнорировали перенос дня десантника

На Украине массово празднуют День Воздушно-десантных войск, несмотря на то, что по указу президента страны Петра Порошенко праздник десантника отмечается в стране 21 ноября.

В соцсетях появились посты, приуроченные к Дню ВДВ, написанные на украинском языке и с украинской символикой, пишет «Обозреватель».

«Хочу напомнить тем, кто по старинке считает, что у нас День ВДВ 2 августа! ДШВ на Украине отмечают 21 ноября! Не перепутай!», — написал пользователь Facebook под ником Fox Zagi.

Несмотря на это, пользователи соцсетей выставляют мемы, фотографии и поздравительные открытки в честь Дня ВДВ.

В ноябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко объявил о переименовании воздушно-десантных войск в десантно-штурмовые. В мае 2018 года приказ о переименовании вступил в силу.