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Украинцы проигнорировали перенос дня десантника
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Украинцы проигнорировали перенос дня десантника 

Деловая газета «Взгляд» 2 августа 2018
Фото: РИА Новости
На Украине массово празднуют День Воздушно-десантных войск, несмотря на то, что по указу президента страны Петра Порошенко праздник десантника отмечается в стране 21 ноября.
В соцсетях появились посты, приуроченные к Дню ВДВ, написанные на украинском языке и с украинской символикой, пишет «Обозреватель».
«Хочу напомнить тем, кто по старинке считает, что у нас День ВДВ 2 августа! ДШВ на Украине отмечают 21 ноября! Не перепутай!», — написал пользователь Facebook под ником Fox Zagi.
Несмотря на это, пользователи соцсетей выставляют мемы, фотографии и поздравительные открытки в честь Дня ВДВ.
В ноябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко объявил о переименовании воздушно-десантных войск в десантно-штурмовые. В мае 2018 года приказ о переименовании вступил в силу.
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