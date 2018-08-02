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Европарламент призвал Киев снизить влияние олигархов
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Европарламент призвал Киев снизить влияние олигархов 

Деловая газета «Взгляд» 2 августа 2018
Фото: depositphotos.com
Комитет по иностранным делам Европарламента подготовил проект резолюции по ситуации на Украине, в котором призвал Киев снизить влияние олигархов в стране, а также активнее бороться с коррупцией и улучшить работу судебной системы.
Документ был опубликован на сайте Европарламента в четверг, передает ТАСС.
Он был создан ко второй годовщине вступления в силу Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговле, которую «отметят» 1 сентября 2018 года.
Отмечается, что реализация этого соглашения «принесла позитивные результаты, однако украинским властям необходимо устранить еще ряд недоработок».
Это, например, отсутствие «эффективно работающей легальной базы для борьбы с коррупцией, необходимость повышения финансовой прозрачности и аудита, завершение процесса децентрализации, недостаточные усилия по снижению влияния олигархов и активизации приватизации».
Также приветствуется продолжающаяся на Украине судебная реформа, хотя в Европарламенте выражают опасение, что существующая в стране судебная система «до сих пор остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой».
Для окончательного принятия резолюции ее должен утвердить Комитет по иностранным делам, а затем сессия Европарламента, что может произойти к началу октября, если процесс внесения поправок не затянется.
Ранее в Еврокомиссии заявляли, что новый транш финансовой помощи Украине может быть выделен при проведении в стране определенных реформ. В частности, речь шла о борьбе с коррупцией.
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