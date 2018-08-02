Саратовчанка стала призером конкурса «Мисс СНГ» 

В столице Казахстана Астане состоялся финал международного конкурса красоты «Мисс СНГ — 2018». Отчет о событии опубликован на странице конкурса в Instagram.
Титула «Третьей вице-мисс СНГ» удостоена 25-летняя саратовчанка Виктория Волгина, представлявшая Россию. «Второй вице-мисс» стала представительница Армении Ромелла Тамарян, «Первой вице-мисс» — казахстанка Асем Есенгельдиева.
Корону победительницы конкурса красоты завоевала Татьяна Акуленко из Украины.
Достижение красавицы из Саратова отметили в Российском посольстве в Казахстане.
«За титул самой красивой девушки Содружества боролись 19 конкурсанток из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. И хотя Грузия и Латвия не являются членами СНГ, представительницы этих стран были приглашены на конкурс как специальные участницы», — уточняют дипломаты.