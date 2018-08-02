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Украина выразила Венгрии протест
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Украина выразила Венгрии протест из-за недружественных шагов Будапешта 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Depositphotos / Bychykhin
Украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с "недружественными шагами" Будапешта в отношении Киева, заявила в четверг пресс-служба украинского МИД.
"Тридцать первого июля 2018 года в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Пап. Венгерском дипломату был выражен решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Украины и отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на двусторонние отношения", — говорится в сообщении министерства.
В частности, в МИД Украины заявили о неприемлемости последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые диссонируют с политикой Европейского Союза. Венгерскому дипломату была вручена нота с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, "поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины".
"Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины", — заявил украинский МИД.
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