Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в 5-7 раз

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости . Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает допустимую норму в 5-7 раз, сообщила в четверг Госслужба Украины по ЧС.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве до пятницы из-за метеорологических условий (антициклональный характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха) в приземном слое воздуха накапливаются вредные примеси.

"Уровень загрязнения диоксидом азота в 5-6 превысил предельно допустимую концентрацию (ПДК) в районах площадей Бессарабской и Демеевская; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы", — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, уровень загрязнения формальдегидом превысил ПДК в 5-7,5 раз в районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.