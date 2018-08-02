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Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в 5-7 раз
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Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в 5-7 раз 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает допустимую норму в 5-7 раз, сообщила в четверг Госслужба Украины по ЧС.
По данным Укргидрометцентра, в Киеве до пятницы из-за метеорологических условий (антициклональный характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха) в приземном слое воздуха накапливаются вредные примеси.
"Уровень загрязнения диоксидом азота в 5-6 превысил предельно допустимую концентрацию (ПДК) в районах площадей Бессарабской и Демеевская; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы", — говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, уровень загрязнения формальдегидом превысил ПДК в 5-7,5 раз в районах площадей Бессарабской и Демеевская; проспектов Оболонского и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.
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