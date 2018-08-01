Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина 

Надежда Савченко обратилась к президенту Украины с просьбой помочь освободить находящихся в российских тюрьмах украинцев, сообщает RT на русском.
«Я прошу Вас помочь в освобождении всех украинских политзаключенных из России, так как только Вам как лидеру самого сильного государства в мире, в котором такие ценности как права человека являются основополагающими, и только Вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину», — говорится в письме, опубликованном в Facebook.
Ранее появилась информация, что Генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование в отношении Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана по делу о теракте.