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Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
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Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина 

Рамблер 3 часа назад
Надежда Савченко обратилась к президенту Украины с просьбой помочь освободить находящихся в российских тюрьмах украинцев, сообщает RT на русском.
«Я прошу Вас помочь в освобождении всех украинских политзаключенных из России, так как только Вам как лидеру самого сильного государства в мире, в котором такие ценности как права человека являются основополагающими, и только Вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину», — говорится в письме, опубликованном в Facebook.
Ранее появилась информация, что Генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование в отношении Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана по делу о теракте.
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