Доктор исторических наук РАН оценил украинские учебники

По словам эксперта, в настоящее время Украина пытается поставить свою историю отдельно, и если так будет продолжаться, то страна может ввергнуть себя в «беспамятство» и «фальсификацию» собственной истории.

Мягков напомнил и о совместных сражениях русской и украинской наций в составе Российской империи на фронтах Первой мировой войны, а также об общей борьбе в составе СССР против фашизма в годы Великой Отечественной войны.