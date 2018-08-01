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СБУ завершило расследование дела Савченко
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Генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование уголовного дела Савченко 

RT на русском 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура Украины и СБУ завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Верховной Рады Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.
Об этом сообщает «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что подозреваемым и их адвокатам разрешили ознакомиться с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
В начале июня Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала результаты первой проверки Савченко на полиграфе. По данным ведомства, допрос подтвердил её участие в подготовке госпереворота.
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