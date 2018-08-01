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Порошенко подарили путеводитель по Крыму
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СМИ обнаружили в перечне подарков Порошенко путеводитель по Крыму 

ТАСС 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Администрация президента Украины предоставила журналистам список подарков, полученных главой государства Петром Порошенко за три года.
Документ опубликован в среду на сайте телеканала "112 Украина".
"Президенту Украины Петру Порошенко с 2014 по 2017 год чаще всего дарили книги, картины, макеты и модели техники и вооружения, а также предметы, связанные с украинский историей, идентичностью и культурой", — говорится в сообщении телеканала.
Всего в перечне, который приводится на сайте телеканала, 358 позиций.
В числе подаренных книг — "Путеводитель по Крыму" (даритель не указан), "Лекарство от стресса: мудрые советы на всякие жизненные случаи" и "Притчи разума. Библиотека премудрости современного человека" (подарены авторами). Среди прочих подарков значатся "Кукла в кедах" (даритель — "Семья героя Небесной сотни") и "Фото с майдана" (даритель — "Диаспора Украины в США").
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