США готовятся запустить новый «грузинский сценарий» на Украине

Очередные выборы президента или парламента на Украине представляет собой не что иное, как тасование старой колоды. Поменять непопулярного Порошенко в такой ситуации на более приемлемую фигуру США попытаются по «грузинскому сценарию», считает политолог Эдуард Попов

Аналитика компании Atlantic Council

Текущую политическую ситуацию на Украине проанализировали эксперты американской компании Atlantic Council. Они отмечают, что после распада СССР Киеву прогнозировали самый крупный экономический успех на постсоветском пространстве по сравнению с другими странами. Но на деле все оказалось иначе, и Украина стала самой нищей страной в Европе из-за неэффективных реформ и высокого уровня коррупции.

Правящая элита Украины десятилетиями скрывала масштабные присвоения богатств и продолжает это делать при президенте Порошенко, который отдал власть и деньги под контроль узкого круга людей, пишет Atlantic Council. Все это катастрофически бьет по уровню жизни местного населения. Изменить ситуацию, как считают аналитик из США, может только смена парламента и президента на предстоящих весной 2019 года выборах.

«Вопрос в том, является ли аналитика Atlantic Council искренней или представляет собой элемент какой-то политической игры. Я думаю, что здесь есть и то, и другое, но правящие круги в лице истеблишмента США делают вид, что только смена режима в результате парламентских и президентских выборов способна вывести Украину на надлежащий курс. Полагая так, в Вашингтоне лукавят. На самом деле у американцев более пессимистический взгляд на будущее Украины.

Очередные выборы президента или парламента на Украине представляет собой не что иное как тасование старой колоды. Откуда могут взяться принципиально новые политические лидеры, если общество не готово идти по пути жестоких и непопулярных реформ. Да, в стране еще есть здоровые силы, но они даже в большинстве в страхе помалкивают перед крикливым и очень агрессивным меньшинством. В такой ситуации реформаторские силы не могут прийти к власти по определению, поэтому мнение аналитической структуры США ошибочно», — считает собеседник ФБА «Экономика сегодня»

Смена Порошенко по «грузинскому сценарию»

О том, что финансовые сложности Украины опасны для коллективного Запада ранее нам рассказывал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов . Но опасность они представляют не в экономическом смысле, а в политическом, потому что коллапс экономики может привести к социальному взрыву и вывести страну из-под контроля Запада, что не нужно ни Брюсселю , ни Вашингтону.

«В США действительно рассчитывают поменять непопулярного Порошенко на более приемлемую фигуру, потому что позиция украинского президента оказывает негативное влияние на позиции США и Европы, которые раньше вместе поддерживали украинского лидера. Здесь США предпочитают идти проверенными путями и применить наработки, проверенные в Грузии

В свое время вместо Шеварнадзе американцы сделали ставку на Саакашвили, приведя его к власти в результате «революции роз», а затем позволив новым силам убрать уже непопулярного Саакашвили. То же самое готовится и на Украине в отношении Порошенко.

По примеру Грузии на Украине тоже может появиться неизвестный в широких кругах политик, неплохо владеющий иностранными языками и проходивший обучение на Западе. Далее дело уже за «карнавальной культурой», которая присуща украинской и грузинской политике. Желательно, чтобы новый политик имел задатки шоумена и был способен «зажигать стадионы». Такого типа людей уже сегодня можно назвать с десяток», — резюмирует Эдуард Попов.