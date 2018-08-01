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В Херсоне националисты пикетировали прокуратуру
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В Херсоне националисты пикетировали прокуратуру, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Представители националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) пикетировали здание Национальной полиции в Херсоне, а потом пошли к зданию областной прокуратуры, передает издание "Украинская правда".
Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне неизвестным веществом. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания".
"По словам присутствующих на акции, они пришли поддержать Гандзюк, а также требовать отчета о расследовании других нападений на активистов и журналистов", — отмечает издание.
По данным издания, в прокуратуре отказались выходить к активистам, из-за чего те зажгли дымовые шашки. "Сейчас пикетчики общаются с прокурором", — говорится в сообщении.
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