Порошенко собрался предъявить России новый иск

Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск "за нанесенный ущерб в Донбассе".
По его словам, Киев больше не должен ждать "ни минуты" и должен сформулировать "консолидированные претензии" к России.
"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что появление такого органа предусматривается принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса.
Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против России. В жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.