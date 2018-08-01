Порошенко собрался предъявить России новый иск

Порошенко собрался предъявить России очередной иск

По его словам, Киев больше не должен ждать "ни минуты" и должен сформулировать "консолидированные претензии" к России.

"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что появление такого органа предусматривается принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.