Адвокаты Януковича покинули заседание суда

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича покинули покинули заседание суда, где начались прения сторон по делу о госизмене.
«Слово для участия в прениях предоставляется прокурору», — заявил председательствующий по делу судья.
Как сообщает РИА Новости, адвокаты Януковича протестовали против начала судебных прений. Когда прокурор начал выступление адвокаты вышли в знак протеста.
Суд объявил перерыв до 14:00.
Ранее сообщалось, что Янукович подал иск против Генпрокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.