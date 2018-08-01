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Адвокаты Януковича покинули заседание суда
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Адвокаты Януковича покинули заседание суда после начала прения сторон 

RT на русском 1 августа 2018
Фото: ТАСС
Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича покинули покинули заседание суда, где начались прения сторон по делу о госизмене.
«Слово для участия в прениях предоставляется прокурору», — заявил председательствующий по делу судья.
Как сообщает РИА Новости, адвокаты Януковича протестовали против начала судебных прений. Когда прокурор начал выступление адвокаты вышли в знак протеста.
Суд объявил перерыв до 14:00.
Ранее сообщалось, что Янукович подал иск против Генпрокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.
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