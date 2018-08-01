Адвокаты Януковича покинули заседание суда после начала прения сторон

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича покинули покинули заседание суда, где начались прения сторон по делу о госизмене.

«Слово для участия в прениях предоставляется прокурору», — заявил председательствующий по делу судья.

Как сообщает РИА Новости, адвокаты Януковича протестовали против начала судебных прений. Когда прокурор начал выступление адвокаты вышли в знак протеста.

Суд объявил перерыв до 14:00.