Кличко: В Киеве построят мусороперерабатывающий завод

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, передает «Интерфакс-Украина»

«Мусор — это сегодня проблема не только Киева, это проблема всей страны. Сейчас в столице работает один мусоросжигательный завод — «Энергия». Нам нужен новый завод именно по переработке мусора. В течение двух-трех лет такой завод должен быть построен», — заявил Кличко.

Он отметил, что ежегодно в Киеве накапливается почти 1,2 млн тонн мусора. При этом в украинской столице решили окончательно отказаться от захоронения отходов, вместо этого приступив к их переработке.

«Мы детально изучили опыт других стран. Уже работает конкурсная комиссия, объявлен конкурс на строительство мусороперерабатывающего предприятия», — отметил Кличко.

Мощность планируемого к постройке завода составит свыше 420 тыс. тонн переработанных отходов в год. Такую же мощность имеет полигон №5, который хотят закрыть.

По словам Кличко, скоро начнутся работы по реконструкции данного полигона.

«Будут укреплены дамбы, увеличена мощность оборудования по переработке фильтрата. Мы укрепим полигон, установим систему дегазации и после этого закроем его», — резюмировал мэр Киева.