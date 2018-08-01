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Кличко: В Киеве построят мусороперерабатывающий завод
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Кличко: В Киеве построят мусороперерабатывающий завод 

Украина.ру 1 августа 2018
Фото: Украина.ру
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, передает «Интерфакс-Украина».
«Мусор — это сегодня проблема не только Киева, это проблема всей страны. Сейчас в столице работает один мусоросжигательный завод — «Энергия». Нам нужен новый завод именно по переработке мусора. В течение двух-трех лет такой завод должен быть построен», — заявил Кличко.
Он отметил, что ежегодно в Киеве накапливается почти 1,2 млн тонн мусора. При этом в украинской столице решили окончательно отказаться от захоронения отходов, вместо этого приступив к их переработке.
«Мы детально изучили опыт других стран. Уже работает конкурсная комиссия, объявлен конкурс на строительство мусороперерабатывающего предприятия», — отметил Кличко.
Мощность планируемого к постройке завода составит свыше 420 тыс. тонн переработанных отходов в год. Такую же мощность имеет полигон №5, который хотят закрыть.
По словам Кличко, скоро начнутся работы по реконструкции данного полигона.
«Будут укреплены дамбы, увеличена мощность оборудования по переработке фильтрата. Мы укрепим полигон, установим систему дегазации и после этого закроем его», — резюмировал мэр Киева.
Ранее, с 10 июня, в Киеве на треть повысились тарифы на вывоз мусора. Кроме того, как сообщали украинские экологи, практически все свалки на Украине на сегодняшний день переполнены.
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