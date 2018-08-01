Рвачи, ротозеи и раскольники: Они будет голосовать за Порошенко на выборах

Но дело не только в этом. Очевидно, что сдаваться без боя нынешний глава государства не намерен. И более того, полка не собирается отменять выборы под предлогом войны и всеобщего «шпионства». А значит, на что-то рассчитывает и верит в свой электорат. Издание Украина.Ру разбиралось с тем, кто же составляет ядерную аудиторию тех, кто готов голосовать за Порошенко

«Правильные люди»

Парадокс: Петр Порошенко давно стал мишенью для громких разоблачений, в оппозиции ему присвоили броское наименование «барыга», его популярность падает, его ненавидят самые разные категории граждан — но при этом все равно каждый опрос фиксирует у действующего президента немалый уровень поддержки, лишь немногим ниже большинства популярных политиков (исключая лишь Юлию Тимошенко ).

И ведь на админресурс это не спишешь — с его помощью можно заставить голосовать бюджетников или подделать протоколы, но нельзя заставить людей поддерживать Порошенко в ходе уличных опросов. И на подкуп социологов Банковой не спишешь — тогда бы те не озвучивали данные о постоянно падающем рейтинге главы государства.

Так кто же эти люди, выбирающие для себя Порошенко? Да, в немалой степени это «электорат телевизора», которому каждый день промывают мозги, подмятые Банковой ( администрацией президента — Ред.) популярные телеканалы. Не случайно, видимо, среди сторонников Порошенко много пенсионеров — по данным февральского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в этой категории граждан за действующего президента готовы отдать голоса 6,9%, среди его электората в срезе по способу заработка пенсионеры составляют самую многочисленную группу — 35,7%.

Однако, у Юлии Тимошенко или Олега Ляшко поддержка среди пенсионеров и их доля в электорате еще выше. Все-таки, обездоленные, а к ним в первую очередь относятся пенсионеры, голосуют против Порошенко.

Кто же реальные симпатики президента?

Социологическая группа «Рейтинг» каждый месяц дает в публикациях своих опросов разбивку ответов по электоратам кандидатов на вопрос «Как вы считаете, в целом, на Украине правильно или неправильно идут дела?» Так вот, сторонники Порошенко — единственная группа, где преобладает оценка, что все идет правильно. И не просто преобладает, а зашкаливает! Так, в апрельском опросе «Рейтинга» 50% от числа готовых проголосовать за Порошенко респондентов считали, что дела в стране идут правильно, в июльском (проведен с 22 июня по 5 июля) — 57%, в майском так и все 70%!

И это при том, что в целом по стране в апреле лишь 14% опрошенных оценивали ситуацию положительно, а в мае и июле — 13%. У большинства популярных политиков среди электората наблюдается та же картина. Например, среди поддерживающих Олега Ляшко число уверенных, что дела в стране идут в правильном направлении, с апреля по июль сократилось с 14% до 10%, у Тимошенко — с 12% до 10% и т.д.

Можно сказать, что эти люди поддерживают Порошенко именно потому, что считают, что при нем ситуация развивается в правильном направлении. В каком именно?

Направление движения — украинский Пиночет

В февральском опросе КМИС дана детализация поддержки кандидатов по разным группам населения. Так вот, оказывается, что Порошенко — второй по популярности (его поддерживают 9,1%, больше лишь у Владимира Зеленского — 12,3%) кандидат среди украинцев, имеющих высокий уровень дохода. Для сравнения — Тимошенко в этой социальной группе поддерживают только 4,4%, Ляшко — 4,2%.

И это неудивительно, так как по данным того же опроса КМИС Порошенко является вторым по популярности кандидатом среди людей с высшим образованием (7,5%, выше лишь результат Зеленского — 8,1%) и среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек — 6,3%. Выше этот показатель лишь у Анатолия Гриценко — 6,7%. Его поддерживают преимущественно люди в возрасте 30 — 44 (5,6%, четвертое место в этой нише) и 45 — 59 лет (6,2%, соответственно), по роду занятий — специалисты (7,4%, аналогично).

Если перейти к доле представителей этих групп внутри электората Порошенко, то люди с высоким уровнем дохода составят среди них 3,9% (и это одна из наиболее высоких их концентраций в сравнении с другими кандидатами, у тех же Тимошенко и Ляшко — по 1,4%), с высшим образованием — 40,7%, жители городов с населением свыше 100 тыс. чел. — 52,0%, в возрасте 30 — 44 и 45 — 59 лет — 26,6% и 26,3%, специалисты — 14,0%.

Действительно, жители крупных городов с высшим образованием и востребованной специальностью имеют больше всего возможностей устроиться в жизни, в том числе на Украине. К многим из них, кто имеет хорошо оплачиваемую работу или свой бизнес, жизнь сейчас повернулась преимущественно привлекательной стороной, и неважно, что больше половины населения страны оказалось после 2014 года за чертой бедности.

Как минимум, очень многие из таких людей не хотят новых революционных потрясений, потому что им есть, что терять — пусть все останется как есть, существующая система с ее кумовством, коррупцией и лестью Порошенко им понятна и предсказуема.

«В среде почти всех электоральных групп, за исключением сторонников действующей власти, количество тех, кто требует изменений, превышает количество сторонников стабильности», — отмечается в summary апрельского опроса «Рейтинга».

Последствия Майдана людей с деньгами откровенно напугали. «В 2014-м… тогда у людей состояние было… ну, не передать… Крещатик горел (20 июня 2014 года в центре Киева костром полыхало здание бывшего Центрального гастронома, которое уже пытались сжечь двумя месяцами ранее. — прим. авт.), людей похищали, избивали, расстреливали, всё в чёрном цвете было, многие в депрессию впали, всерьёз планировали эмигрировать», — так 9 ноября 2017 года описал изданию «Гордон» тогдашние настроения своей целевой аудитории председатель Ассоциации украинских налогоплательщиков Григол Катамадзе.

После этого они мечтают о «сильной руке» и полновластном правителе, в идеале — прозападном диктаторе пиночетовского типа, расправляющемся со «смутьянами» и «агентами агрессора» и обеспечивающим развитие их бизнеса. Так что Порошенко — вполне их кандидат.

Наконец, многие из обеспеченных ныне людей сделали свое состояние на контрактах и откатах с существующей властью, другие обязаны ей высокими должностями, так что они в определенной степени просто кровно повязаны с правящим режимом.

Победители Майдана

В этой связи, как мне кажется, журналисты недооценивают связку образованного слоя в крупных городах с властью. Оппозиционные настроения распространены прежде всего среди тех, кто оказался аутсайдером в нынешней ситуации, а вот допущенные к дележу пирога воспринимают ситуацию как почти идеальную и против ее изменений. Просто они не особо активны политически в соцсетях (кроме специально проплаченных для этого «порохоботов»), не ходят на демонстрации (а зачем? они в это время делают деньги или хорошо проводят время), в общем, не слишком заметны.

Есть и иные категории граждан, для которых жизнь при Порошенко лучше, чем жизнь без Порошенко. Например, как показал декабрьский опрос «Рейтинга», в Винницкой области Порошенко имел заметно выделяющуюся на фоне среднего уровня популярности по стране (9,4% от общего числа опрошенных) поддержку (16%) и даже мог победить в этом регионе Юлию Тимошенко во втором туре выборов. По странной случайности, именно родная для нынешнего президента Винницкая область после победы нынешней команды во время госпереворота лидирует в последние годы по суммам субвенций на развитие, выделяемых из государственного бюджета. Аналогичная по уровню высокой поддержки Порошенко на фоне высоких субвенций ситуация наблюдалась тогда еще в других соседних областях — Хмельницкой и Черновицкой.

Вспомним также, что депутатами Верховной Рады от Блока Петра Порошенко являются лидеры Меджлиса крымскотатарского народа* Мустафа Джемилев (1991 — 2013 годы) и Рефат Чубаров (с 2013 года). За прошедшие годы Киев потратил немало денег для устройства нескольких десятков тысяч беженцев из Крыма (преимущественно в Херсонской области, где для них по специальной программе возводились малоэтажные блочные дома), сменил неугодного им полпреда в Автономной Республике Крым и не раз обещал им внести изменения в Конституцию Украины, сделав полуостров национальной крымскотатарской автономией.

Стоит напомнить, что и доля жителей села в электорате Порошенко заметна (31,6%).

Их девиз: «Верим в лучшее»

Наконец, нельзя списывать со счетов такую многочисленную электоральную категорию как ротозеи. Так с определенной экспрессией можно назвать людей, которые всегда искренне хотят «верить в лучшее». Немного подрос ВВП, оживились некоторые отрасли экономики, повысились зарплаты, открыли новую автодорогу, курс гривны к доллару и евро слегка упал — отлично! все развивается к лучшему! мы на правильном пути!

В майском опросе «Рейтинга» есть вопрос «Как изменилось за последние 6 месяцев экономическое благосостояние вашей семьи?» 6% поддерживающих Порошенко выбрали ответ «Сильно ухудшилось» и 23% «Скорее ухудшилось», и то и другое — минимум среди всех кандидатов. 14% поддерживающих Порошенко при ответе на этот вопрос выбрали ответ «Скорее улучшилось», это также один из наивысших показателей по кандидатам. В данном случае речь идет не только про обеспеченный электорат, но и про тех, для кого временное увеличение доходов семьи или хотя бы их относительная стабилизация могли повлиять на оценку ситуации в стране в целом и на отношение к президенту в частности.

Поддерживающие Порошенко, по данным майского опроса «Рейтинга», больше всех прочих верят в официальные результаты голосований: 38% из них уверены, что президентские выборы в 2019 году не будут фальсифицированы (среди электората других кандидатов вера в официальные цифры избиркомов в 2 — 3 раза ниже). Воистину ротозеи!

Дело в том, что психологически сложно постоянно жить в ощущении негатива. Поэтому, опять-таки, протестная повестка — за пределами кухонных разговоров или комментариев в соцсетях — реально сужена до определенных категорий граждан, от «застрявших на Майдане» (они составили не менее половины участников недавнего МихоМайдана) до подвергшихся совсем уж недвусмысленной агрессии граждан (например, участников конфликтов вокруг точечной застройки жилых районов и садовых товариществ).

Реальный потенциал любых акций протеста в последние годы был достаточно невелик и составляет при полной мобилизации их сторонников в Киев максимум 5 — 7 тыс. чел.

Патриоты и раскольники

И все же имеющихся и обозначенных в этом материале электоральных ресурсов недостаточно для победы в президентской гонке. Поэтому в последние месяцы (а именно, примерно с осени прошлого года) администрация президента начала активно осваивать Terra Incognito, то есть ту, абсолютно неизвестную социологам часть населения, которая отказывается участвовать в соцопросах и скрывает свои политические предпочтения. А ведь таких — большинство. По мнению отдельных экспертов — более половины населения.

Пиарщики Порошенко начали строить избирательную кампанию на трех китах — языке (все должны говорить на государственном украинском), вере (создании автокефалии и отделения Украинской православной церкви от Московского патриархата) и усилении армии, противостоящей «агрессии России », «оккупантам» и так далее. То есть все последние инициативы Порошенко — введение закона об Образовании (с его позорной статьей о запрете или частичном запрещении преподавания на языках национальных меньшинств), обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею за Томосом (то есть разрешением на автокефалию) и разговоры об укреплении армии (без достаточных оснований), а так же показательные посадки «шпионов» и «агентов» Кремля должны убедить неизвестную (неизученную социологами) часть электората, в том, что Порошенко — украинский патриот и борец за украинскую веру «без Московского Кремля».

Как это получится и получится ли вообще у Порошенко, покажут выборы. Но все-таки, характерными чертами электората его избирателей является так называемый «квасной», то есть приземленный патриотизм, понимаемый в националистическом и даже нацистском духе (украинцам — все, остальным гражданам неукраинской национальности — ничего) и раскольничество в православии, к чему неминуемо приведет создание (если такой вопрос будет решен Вселенским патриархатом об автокефалии) отделенной от Московского патриархата церкви.

Но даже если Томоса не будет, какая, в конце концов Порошенко разница, если он сумеет доказать электорату, свою ориентацию на автокефалию? Голосовать они будут не обязательно за результат, но и за намерения. В данном случае, раскольнические. А таких людей на Украине может быть не одна сотня тысяч, возможно, их — несколько миллионов, во всяком случае все прихожане так называемого Киевского патриархата будут, скорее всего, голосовать за Порошенко.

Поэтому, учитывая аморфность и конформизм украинского общества, ориентацию значительной части населения на патриотическую борьбу с «агрессором» и религиозную нетерпимость приверженцев Киевского патриархата позиции Порошенко накануне выборов нельзя расценивать как совсем уж проигрышные.

Показать лицом достижения децентрализации и безвиза, повысить зарплаты и пенсии, поиграть на ожиданиях лучшего в религии, на патриотическом фронте борьбы с Россией — и огромная часть колеблющегося электората (а определилась со своей позицией, по данным социологов, лишь половина избирателей) может качнуться к нему.

* Организация запрещена в России решением прокурора Республики Крым.