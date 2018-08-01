Кто и как на Украине готовит боевиков для Белоруссии

Кто и как на Украине готовит боевиков для Беларуси

На Украине действуют сотни белорусских боевиков, которые приобретают тут опыт ведения боевых действий и свержения официального правительства и главы государства. Их деятельность скрыта от общественности и официально не афишируется украинской властью. Тем не менее, как показало расследование издания Украина. Ру, они действуют открыто и успешно.

Ровно неделю назад в пригороде Гомеля неизвестные совершили очередной акт вандализма в отношении посмертного кавалера украинского ордена «Небесной сотни», Михаила Жизневского.

Как известно он считается одним из первых жертв евромайдана. Он почитаем на Украине. Символический надгробный памятник ему стоит сегодня в центре Киева, возле библиотеки Рады на пересечении улиц Грушевского и Европейской площади, где в январе-феврале 2014 шли уличные бои. Память о Жизневском киевские власти чтут.

Но этого нельзя сказать о месте реального захоронения боевика. Могила Михаила Михайловича вызывает у белорусов раздражение и не раз на ней рисовали и царапали слово «предатель». На этот раз надгробие было разрисовано красной краской. Зачеркнут герб Украины, а изображение воина «Погони» покрыла красная звезда. Гражданин Республики Беларусь удостоен на Украине высшей награды — Героя и Ордена Державы. Также он удостоен учрежденного после госпереворота ордена «Небесной сотни». Михаил Жизневский, гражданин Белоруссии.

Кто он? Что известно о Михаиле Жизневском, официально втором герое «Небесной сотни»?

В мифе все неправда

В СМИ пишут, что Жизневский — житель Гомеля, что он из неблагополучной семьи, что он — «змагар» (самоназвание непримиримых белорусских оппозиционеров), что восемь лет был в розыске за политику, что бежал от политических преследований из Белоруссии в Украину в 17 лет. А еще, что вступил в УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ ), был в самообороне Евромайдана, был убит выстрелом в упор 22 января 2014 года. Корреспондент издания Украина. Ру, отправившись в поисках реальных фактов о жизни героя, выяснил, все, что о нем известно на Украине — миф, в котором ни одна из деталей биографии не соответствует истине.

Первый неправда в том, что именно он стал «первой жертвой» украинского мятежа. Он не первая жертва. Первой жертвой евромайдана является (согласно киевским же «святцам»), 43-летний Сергей Павлович Мазуренко погибший 18 декабря 2013 года. Даже в день гибели Жизневского и Нигояна погиб еще один человек, — 43-летний Роман Федорович Сеник. Он посмертно удостоен звания «Герой Украины», но о нем на Украине почему-то не говорят и не пишут.

Второй фейк о Михаиле Жизневском — место его рождения. Жизневский не житель Гомеля. Свое детство и раннюю юность он провел в селе Стяг Труда (Сцяг Працы) Гомельской области, то есть в нескольких километрах от Гомеля. Там сейчас живет его мама. А папа скончался 8 апреля нынешнего года.

Третий фейк. Жизневский никогда не был «политическим» и никогда не преследовался в Белоруссии по политическим мотивам. Хотя в розыск его объявили, но не за политику, а по факту заявления его родителей о пропаже сына. Сын пропал, родители обратились в милицию, милиция объявила в розыск пропавшего несовершеннолетнего подростка.

Родители Жизневского, пытаясь найти пропавшего сына, даже ездили в Москву на передачу «Жди меня». А сын в это время проживал на Украине. Нелегально. Сначала в Донецке , затем в Кривом Роге , затем — в Белой Церкви. Работал рабочим. Устанавливал пластиковые окна. В 2012, видимо, поняв, что родители сходят с ума и убиты горем, сам явился в украинскую милицию, показал паспорт и попросил передать, что с ним все в порядке.

Четвертый миф о Жизневском — реальная причина побега из Белоруссии или, вернее то, как он оказался в Украине. Согласно данным прессы причина побега Михаила была не конфликт в семье, а банальный долг. Делал ремонт в кафе, заказчику работа не понравилась, и он потребовал вернуть деньги. А Жизневский бежал, не возвратив денег. С этой целью он пересек украинско-белорусскую границу на пограничном пункте «Новая Гута» — «Новые Яриловичи». Пересек незаконно. Ему было тогда 17 лет, то есть он был несовершеннолетним. А значит, без сопровождения родителей, либо без нотариально заверенной доверенности обоих родителей, в сопровождении доверенного лица, пересечь границу не имел права. При этом он нигде не был зарегистрирован, не платил налоги и не покидал территорию Украины, как это положено согласно положениям о «безвизовом режиме».

Пятый миф о Жизневском — его принадлежность к УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Он никогда официально не был ее членом, несмотря на то, что был активистом и имел партийную кличку «Локи», а в историю Майдана вошел с шевроном этой нацистской организации. На самом деле, на Евромайдан он прибыл совсем не по команде своего УНСО-вского «бригадного», поскольку входил в другую организацию, легальную, под «крышей» которой он и ездил на Евромайдан из Белой Церкви. Название этой организации «Молодежь Кличко».

Никогда нынешний мэр Киева не вспоминал и не упоминал о том, что «первая жертва Евромайдана» и «герой Украины» Жизневский был связан с ним. Почему?

Наверное, по той же причине, по которой Порошенко никак не мог решиться все-таки присвоить высшую награду государства Украина подозрительному нелегалу и преступнику. Ибо умышленное нарушение пограничного режима, миграционного законодательства страны и проживание на нелегальном положении в Украине — это серьезное преступление, которое в лучшем случае, карается депортацией в Белоруссию, где «Локи» уже ждали весьма суровые органы следствия и очень несговорчивые суды.

На момент гибели гражданин Республики Беларусь Жизневский нарушил не только миграционное и пограничное законодательство. Он был членом незаконного вооруженного формирования (НВФ). А это — уже уголовная статья Белорусского уголовного кодекса по обвинению в террористической деятельности на территории другого государства.

К этой деятельности Жизневского склонили руководители официальной общественной организации, которая была названа именем нынешнего мэра Кличко. То есть прямо или косвенно мэр Киева был участником организации, которая по белорусскому законодательству является преступной, поскольку занималась вовлечением в преступную, террористическую организацию гражданина Белоруссии, то есть занималась вербовкой иностранных наемников.

Вот Кличко и не хочет вспоминать, что Жизневский, это — его кадр.

Белорусские легионеры на Украине

Мифы, посвященные Жизневскому, не случайны. Потому что идеологам Евромайдана крайне важно было показать, что жертвы Евромайдана — настоящие герои, что называется, без страха и упрека преданные общему делу освобождения от «тоталитарного прошлого». Правда, в жизни все оказалось не так — не было реального героя, а был простой, запутавшийся в долгах и семейных неурядицах парень, к тому же еще завербованный Людьми Кличко. Вот и слепили идеологи из биографии Жизневского наскоро придуманный миф.

Но в Гомеле он не проходит и потому его памятник на родине все время оскверняют.

Впрочем, на Украине есть несколько сотен радикалов из Белоруссии, мифы про которых придумывать никаких мифов не надо. Но власть их тоже старается не замечать.

Белорусы вообще составляют третью по численности национальную группу на украинской гражданской войне. Статистики не существует. Вся она приблизительная. И согласно ей общее число участников гражданской войны на Украине с белорусскими паспортами за четыре года достигает 1000 человек.

Отмечу, что в Республике Беларусь их деятельность считается незаконной и преследуется правоохранителями.

Три белоруса — Виталий Котлобай, Виталий Митрофанов и Алексей Ершов — были осуждены в РБ за участие в войне, но только один из них попал в тюрьму. Большие сроки заключения получили Стас Гончаров и Тарас Аватаров, которые воевали в украинских добровольческих батальонах. Еще двое «добровольцев» попали в тюрьму на Украине. Это печально известный заместитель комбата «Торнадо» Даниил Ляшук, — тот самый «Моджахед», которого посадили на 10 лет за военные преступления, совершенные батальоном «Торнадо» в отношении гражданского населения.

А второй — Игорь Клевко из «Донбасса», которого обвиняют в похищении и убийстве гражданского лица. Правда, во время следствия Клевако был помещен в психиатрическую больницу, где находится по сей день. Чем же занимаются на Украине боевики из Беларуси и каковы их планы?

Во-первых, они — боевое крыло белорусской оппозиции, цель которой — свержение нынешней белорусской власти. Это серьезно, поскольку они вооружены и организованы. И сейчас, находясь на Украинге, они попросту там скрываются от белорусского КГБ и МВД

Самое известное военное объединение белорусов на Украине — так называемая тактическая группа «Беларусь». Ее сформировали в июле 2015 в рамках ДУК «Правый сектор» (запрещена в РФ). После силового разгона этой организации, «Беларусь» стала самостоятельной боевой единицей. Сегодня она зачастую выступает от имени всех белорусских добровольцев на Украине.

На втором месте — так называемый отряд «Погоня». Но в отличие от ТГ «Беларусь», никогда не существовал в виде отдельного подразделения, а выполнял функции мобилизационного центра или центра помощи белорусам, которые решили поехать воевать на стороне Украины. Организовал этот отряд депутат Рады Игорь Гузь.

Белорусы, которые так или иначе проходили через «Погоню» позже отправлялись в украинские батальоны, но даже там проводили вербовочную работу. В 2016 году «Погоня» приостановила свою легальную деятельность, переформатировав работу в т.н. «общественный сектор» и волонтерство. Но это легенда.

Впрочем, белорусы в АТО — это не только бойцы «Правого сектора», «Азова», «Донбасса» и прочих добробатов. Это и бойцы ВСУ, которые служат в Вооруженных силах Украины абсолютно легально и по контракту.

Летом 2016 года Порошенко подписал Указ №248, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства проходить службу в Вооруженных силах Украины. Аналогичный указ в декабре 2015 года Порошенко подписал насчет службы в Национальной гвардии. Кстати, после 2016 и по сей день на Украине проводится работа по ликвидации «добробатов» и привлечении боевиков в те или иные силовые структуры.

Тема, которую скрывает украинская власть

Никаких точных цифр, сколько граждан Белоруссии служат в ВСУ и легионерствуют в добробатах, официально не существует. Да и сама тема является табу. И на Украине, и в Белоруссии. Но ни для кого не секрет, что те, кто воевал и воюет на стороне ДНР-ЛНР не посягают на государственную власть в Республике Беларусь. По сути дела, они даже ее сторонники.

А вот те, кто воевал и воюет на стороне Украины, то есть в ВСУ — как раз наоборот. И именно по этой причине они в основном не скрывают зачем пошли воевать — для приобретения боевого опыта в реальной обстановке с тем, чтобы потом применить его на практике у себя на Родине. То есть с целью смены режима. Но на Украине находятся не только боевики, но и реальные оппозиционеры белорусской власти, те, кто являются не исполнитеолями, а организаторами сопротивления.

Самый яркий пример человека, который вышел из среды боевиков и несомненно является таким организатором — бывший начальник разведки батальона «Азов» Сергей Коротких (Малюта). В прошлом белорусский спецназовец, а ныне — убежденный нацист. Однако, в отличие от такого же нациста «Моджахеда» он сидит не в тюрьме, а действует легально. У него нет проблем с украинскими документами. Нацист получил украинский паспорт из рук Петра Порошенко еще в декабре 2014-го года.

Нет у него проблем и с деньгами. В налоговой декларации он указал доход в сотни тысяч долларов, недавно приобретенную квартиру в Киеве, половину еще одной квартиры и даже личный самолет.

Не менее известным на Украине белорусским оппозиционером был Павел Шеремет , чья деятельность в Украине, как известно, закончилась весьма печально — он был убит, причем убийц и даже подозреваемых нет, а дело его засекречено. Тем не менее все оппозиционные белорусские сайты, которые вел Шеремет при жизни действуют и сегодня. А значит кто-то их продолжает редактировать и финансировать уже после смерти Шеремета.

Литве и Итак, украинско-белорусские отношения, которые и так не безоблачны, делают Украину опасным соседом Беларуси. Киев представляет собой не только принципиально антагонистический Минску режим. Все усугубляется тем, что Украина по сути является базой для тех сил, которые в отличие от легальной и парламентской оппозиции, президент Беларуси называет «пятой колонной». Материальная база политической оппозиции находится все же не на Украине, а в Чехии Польше . В Варшаве проживает самый известный оппозиционер Зенон Позняк. Там же действует оппозиционная пресса и даже телеканалы. Всем им путь в РБ заказан, однако никто не мешает белорусам получать информацию по официальным каналам — через Интернет, например.

В этой связи Украина как раз рассматривается как полигон, где боевое крыло белорусской оппозиции отрабатывает «прямые действия» и получает опыт.