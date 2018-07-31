Киевляне предпочли родную страну для отдыха — опрос

Об этом свидетельствует видеопрос издания Украина.ру.

«Мы родом из Мариуполя . Там тихо, спокойно, там люди как люди, все нормально», — ответил один из опрошенных.

При этом на отдых он планировал потратить около $200.

Среди опрошенных была и россиянка, которая сказала, что к ней на Украине неплохо относились.

Были и те, кто морю предпочел горы.

«Карпаты, спортивный лагерь. В самый раз перед началом учебного сезона», — отметил опрошенный молодой человек.

Еще один опрошенный планировал отдыхать в Очакове Николаевской области. И потратить на это он планировал около $500.