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Киевляне предпочли родную страну для отдыха — опрос
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Киевляне предпочли родную страну для отдыха — опрос 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует видеопрос издания Украина.ру.
«Мы родом из Мариуполя. Там тихо, спокойно, там люди как люди, все нормально», — ответил один из опрошенных.
При этом на отдых он планировал потратить около $200.
Среди опрошенных была и россиянка, которая сказала, что к ней на Украине неплохо относились.
Были и те, кто морю предпочел горы.
«Карпаты, спортивный лагерь. В самый раз перед началом учебного сезона», — отметил опрошенный молодой человек.
Еще один опрошенный планировал отдыхать в Очакове Николаевской области. И потратить на это он планировал около $500.
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