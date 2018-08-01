Число отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось

В Киеве число госпитализированных после отравления шаурмой выросло до 37

Количество госпитализированных после употребления шаурмы в Киеве увеличилось до 37, сообщил в среду начальник киевского управления Госпотребслужбы Украины Олег Рубан.

Накануне пресс-служба полиции Киева сообщила, что проводит расследование по факту массового отравления людей шаурмой в Киеве, в больницы попали 16 человек. Заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

"Количество отравившихся шаурмой достигло 37 человек. Почти все они были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", — цитирует Рубана украинское издание "Корреспондент".

По его информации, люди купили шаурму возле трех станций метро в Киеве — "Оболонь", "Почтовая площадь" и "Дарница". Сейчас эти киоски закрыли.

Рубан также сообщил, что начиная со среды сотрудники Госпотребслужбы будут проводить рейды по проверке всех локаций, где продаются подобные продукты.