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Число отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось
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В Киеве число госпитализированных после отравления шаурмой выросло до 37 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Количество госпитализированных после употребления шаурмы в Киеве увеличилось до 37, сообщил в среду начальник киевского управления Госпотребслужбы Украины Олег Рубан.
Накануне пресс-служба полиции Киева сообщила, что проводит расследование по факту массового отравления людей шаурмой в Киеве, в больницы попали 16 человек. Заведено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
"Количество отравившихся шаурмой достигло 37 человек. Почти все они были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", — цитирует Рубана украинское издание "Корреспондент".
По его информации, люди купили шаурму возле трех станций метро в Киеве — "Оболонь", "Почтовая площадь" и "Дарница". Сейчас эти киоски закрыли.
Рубан также сообщил, что начиная со среды сотрудники Госпотребслужбы будут проводить рейды по проверке всех локаций, где продаются подобные продукты.
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