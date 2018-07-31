«Украинские железные дороги» закупят в России электромагнитные реле

Последние несколько лет Киев ведет политику замещения продукции, поступающей с российского рынка. При этом Федеральная таможенная служба РФ заявила, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении. Ранее во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что за экономическое сотрудничество с Россией должна быть введена уголовная ответственность.

Как сообщает агентство УНИАН с ссылкой на систему электронных госзакупок Prozorro, филиал компании «Центр обеспечения производства», который отвечает за закупки, по результатам тендера 26 июля заключил договор с компанией «Смарт Эксим».

Свердловской области. Согласно договору, производителем электромагнитных реле для «Украинских железных дорог» будет филиал акционерного общества «Элтеза», расположенного в России — Камышловский электротехнический завод, который находится в городе Камышлов

Ранее филиал акционерной компании «Украинские железные дороги» заключил договор с филиалом РЖД на покупку 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» на сумму 181,9 тысячи гривен (около 6,8 тысячи долларов). Однако позднее исполняющий обязанности главы компании Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки.

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