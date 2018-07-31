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Вместо детей военных на отдых в Хорватию отправили украинских мажоров
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Вместо детей военных на отдых в Хорватию отправили украинских мажоров 

РИА «ФедералПресс» 31 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам Дмитрия Гнапа, хорватское правительство пригласило детей из семей участников боевых действий в Донбассе посетить страну. Украинская ответила согласием на приглашение. Делегацию возглавила депутат из Краматорска от «Блока Петра Порошенко» Лилия Кислицына.
«Только потом выяснилось, что детей из семей участников АТО в этой группе оказалось совсем мало, а большую часть группы составили дети влиятельных и богатых родителей», — написал Гнапа на своей странице в фейсбуке.
Он отметил, что вскоре выяснилось, что в отправленной в Хорватию группе только четверо являются детьми участников АТО, остальные 11 человек «оказались там по другим причинам».
«Чиновники объяснили, что, мол, участие родителей в АТО было не главным критерием для поездки. Туда также отбирали детей, у которых были биометрические паспорта. Ну, а поскольку у многих детей участников АТО с биометрическими паспортами проблема, то они, как вы понимаете, пролетели», — добавил он.
Гнапа отметил, что должностные лица не раскрывают состав группы, отправившейся в Хорватию.
«ФедералПресс» напоминает, что «антитеррористическая операция» в Донбассе началась весной 2014 года. Она продолжалась до мая 2018 года. По ее завершении президент Украины Петр Порошенко объявил о начале операции Объединенных сил.
Фото: страница Дмитрия Гнапа в Facebook
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