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Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
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Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ 

Рамблер 34 минуты назад
Журналист «Радіо Свобода» Левко Стек на своей странице в Favebook обвинил Силы специальных операций (ССО) Украины в плагиате агитационного ролика российской армии.
По словам Стека, видео, сделанное ко дню ССО, было опубликовано 30 июля.
Он отметил, что речь идет о стандартной нарезке с бойцами ССО и закадровым текстом, который должен мотивировать новобранцев присоединяться к спецназу.
«Однако практически каждое слово здесь содрано с пропагандистского видео, прославляющего, кого бы вы думали, — российскую армию», — заявил журналист.
Российское видео, по его словам, было выпущено еще в 2014 году. Стек смонтировал оба ролика в один для сравнения.
«Это — первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, — не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе, на что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать», — говорят за кадром в российском ролике.
Закадровый голос в видео ССО повторяет то же самое на украинском языке.
«Как-то оно неправильно, называть РФ врагом и обращаться к своим гражданам такими же словами, идеями и образами», — заключил Стек.
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