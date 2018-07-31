Ещё
На Украину возвращаются грады и шквалы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украину возвращаются грады и шквалы 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, 31 июля в Прикарпатье и Закарпатье пройдут сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
На западе Украины сегодня ожидаются сильные дожди, на юге и на севере страны — небольшие осадки. В центре и на востоке будет преимущественно сухо.
В Киеве 31 июля пройдут дожди и грозы, воздух прогреется до +28 +30 градусов.
Ранее сообщалось, что в течение 30-31 июля в результате осложнения погодных условий в Украине были обесточены 143 населенных пункта в шести областях.
Украина.ру: последние новости
Пиар на крови: Как Порошенко совершил госизмену и контрабанду и что ему за это будет Налог на русский язык: новый закидон Ницой (ТЕКСТ)(фото готвоо) Заробитчанка родила у конвейера и пыталась убить ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение357
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»244
Запашный экстренно госпитализирован12
Умерла актриса Наталья Кузнецова27
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями359
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение