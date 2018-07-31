На Украину возвращаются грады и шквалы

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 31 июля в Прикарпатье и Закарпатье пройдут сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

На западе Украины сегодня ожидаются сильные дожди, на юге и на севере страны — небольшие осадки. В центре и на востоке будет преимущественно сухо.

В Киеве 31 июля пройдут дожди и грозы, воздух прогреется до +28 +30 градусов.

Ранее сообщалось, что в течение 30-31 июля в результате осложнения погодных условий в Украине были обесточены 143 населенных пункта в шести областях.