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Шесть областей Украины обесточены
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Шесть областей Украины обесточены 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС (ГоСЧС).
В обнародованной во вторник утром на сайте ГоСЧС Украины информации отмечается, что в Тернопольской области обесточены 58 н.п., во Львовской — 46 н.п., в Хмельницкой — 15 н.п., в Житомирской — 15 н.п., в Черновицкой — 8 н.п. и в Запорожской — 1 н.п.
Кроме этого, говорится в сообщении, в результате порывов ветра зафиксированы случаи частичного повреждения крыш домов и падения деревьев в 2 областях страны.
Так, в Житомирской области в 5 районах были частично повреждены крыши 41 жилого дома, повалены 52 дерева. Все поваленные деревья распилены и убраны.
В Хмельницкой области было повалено 37 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны.
К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС в течение суток привлекались 20 единиц техники и 95 чел. Личного состава.
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