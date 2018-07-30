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«Крыть нечем»: на Украине оценили Крымский мост
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Умер Сергей Шеховцов

«Крыть нечем»: на Украине оценили Крымский мост 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: инфоцентр "Крымский мост"
Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая путешествие в Керчь, восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим инфраструктурными проектом.
"Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит", — отметила Монтян в интервью YouTube-каналу Topinform.
По ее собственному признанию, в 2013 году она доказывала невозможность его строительства, но теперь убедилась в обратном.
"Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков!" — добавила Монтян.
По ее словам, еще большим успехом мост будет пользоваться после того, как доделают железнодорожную часть, а после строительства трассы "Таврида" будет "полный кайф".
Ранее Монтян посетила уличные кафе в Киеве и Крыму, после чего заявила, что стоимость блюд в заведениях на Украине ощутимо выше.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Запуск движения планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Первым по новой магистрали 15 мая проехал Владимир Путин. На следующий день было открыто автомобильное движение.
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