«Крыть нечем»: на Украине оценили Крымский мост

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян , совершившая путешествие в Керчь , восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим инфраструктурными проектом.

"Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит", — отметила Монтян в интервью YouTube-каналу Topinform.

По ее собственному признанию, в 2013 году она доказывала невозможность его строительства, но теперь убедилась в обратном.

"Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков!" — добавила Монтян.

По ее словам, еще большим успехом мост будет пользоваться после того, как доделают железнодорожную часть, а после строительства трассы "Таврида" будет "полный кайф".

Ранее Монтян посетила уличные кафе в Киеве и Крыму , после чего заявила, что стоимость блюд в заведениях на Украине ощутимо выше.