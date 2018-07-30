Погребинский:как политик-тяжеловес Медведчук усилит партию «За життя» Рабиновича

По всей видимости, позиция лидеров партии «За життя» в настоящее время более последовательна и более близка Медведчуку, нежели позиция лидеров «Оппозиционного блока», считает украинский политолог, директор Киевского политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

«Я понимаю так, что у него (Медведчука — прим. ред.) небольшой выбор был. Раз он решил вернуться в публичную политику… в партийную политику, значит, он мог либо в «Оппозиционный блок» войти, либо в партию «За життя». Больше нет никого. Но в «Оппозиционном блоке» значительно менее внятная позиция по многим ключевым вопросам, которые Медведчук, по-видимому, считает принципиальными», — сказал Погребинский в беседе с корреспондентом издания Украина.ру.

Он пояснил: «Неоднократно можно было слышать от лидеров „Оппозиционного блока“ какие-то высказывания в отношения восстановления отношений со странами СНГ и Россией в таком духе, что — как бы не обидеть Порошенко».

Вообще, по словам Погребинского, по многим высказываниям лидеров «Оппозиционного блока» по вопросам международной политики видно, что они оглядываются на позицию нынешней украинской власти.

«А позиция лидеров партии «За життя» ему (Медведчуку — прим. ред.), по-видимому, более близка», — сказал политолог. Он также отметил, что приход Медведчука достаточно заметно усилит партию «За життя».

«Всем понятно, что Медведчук — политик-тяжеловес. В этой партии («За життя» — прим. ред.) таких нет, включая Рабиновича . Конечно, Медведчук более влиятелен в украинском политическом поле, я бы сказал, что он в пятёрке наиболее влиятельных украинских политиков. Поэтому, конечно, если всё это завершится тем, что Медведчук будет частью этого проекта (…) конечно, это усилит партию», — констатировал Погребинский.

Речь идёт не только об усилении партии «За життя», в СМИ с решением Медведчука говорят об усилении условной «партии мира». Но о ком мы говорим, когда говорим о «партии мира»?

Погребинский пояснил, что «речь идёт как раз об этих двух партиях — „Оппозиционном блоке“ и партии „За життя“, хотя в „партии мира“ есть и внепартийные участники — свободные политики».

Отметим, что в «партии мира», по всей видимости, достаточно жесткая внутренняя конкуренция. Один из лидеров партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина » заявил, что партия «обыграла „Оппозиционный блок“, приняв в свои ряды лидера ОО „Украинский выбор — право народа“ Виктора Медведчука.

»Я убежден, что человек, который освободил 481 пленного — достойнейшая фигура украинской политики. К нему во все времена бегали советоваться политики, а представители «Оппозиционного блока» хотели видеть его у себя в партии. И мы, приняв его в свои ряды, сделали «Оппоблок», — сказал нардеп. Рабинович также отметил, что приход Медведчука усилит партию, поскольку тот — «самый сильный переговорщик с РФ».

Ранее во время презентации программы партии «За життя» в эфире одного из украинских телеканалов параллельно проводилось голосование за лучших кандидатов в члены партии, при этом Рабинович обещал предложить сотрудничество всем победителям. Среди победителей голосования оказался и Виктор Медведчук, который подтвердил, что предложение им принято.

«Я поддерживаю программу, цели и задачи партии «За життя» — партии мира и созидания, которую, убежден, поддержат и миллионы украинцев. Я принимаю предложение Вадима Рабиновича и искренне благодарю его и всех, кто выразил мне доверие, проголосовал за мою кандидатуру», — заявил Медведчук, чьи слова приводит сайт движения «Украинский выбор — право народа». Политик также отметил, что ключевые задачи, стоящие перед Украиной — это «мир на Донбассе, восстановление отношений с Российской Федерацией и странами СНГ».

«Да, задачи непростые: мы должны научиться слушать и слышать все регионы, мы должны научиться вести переговоры и искать компромиссные решения. Мирная, экономически сильная, политически стабильная Украина — вот цель, которая стоит сегодня перед нами», — подчеркнул Медведчук, выразив уверенность в том, что совместными усилиями удастся «вернуть мир в страну».