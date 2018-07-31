Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев из-за запрета говорить по-русски

Как сообщает ЛИЦ, боец в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.

Боец ВСУ, не выдержав унижений и оскорблений, расстрелял сослуживцев-националистов, которые запретили ему говорить по-русски. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Попытки (президента Украины Петра) Порошенко сделать из сборища воров и нацистов боеспособную армию, способную воплотить его планы в жизнь, далеки от реальности», сказал Марочко.

Как сообщает ЛИЦ, боец в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.

В украинской армии часто происходят конфликты на фоне национальной розни и различной территориальной принадлежности. Так, ранее боец 53-й бригады расстрелял сослуживцев, такой же инцидент произошел в 24-й отдельной механизированной бригаде.