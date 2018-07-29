На Украине нашли странный способ уйти от России

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Активистка Ницой придумала награждать детей за украинский язык конфетами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинским властям нужно применять методы поощрения и наказания для внедрения госязыка во всех сферах жизни, в том числе можно выдавать детям конфеты за использование украинского языка, заявила украинская писательница и борец за государственный язык Лариса Ницой.
Она вернулась из детского лагеря в Карпатах, где пыталась смоделировать языковую ситуацию в Украине. По ее словам, туда приехало много русскоязычных детей и вожатых-воспитателей. Она установила для них «украиноязычный режим в лагере», потребовав говорить с детьми только на украинском, сообщает «Обозреватель».
«Один вожатый сказал, что не любит украинский язык, одна воспитательница сказала, что его ненавидит. Я сказала — это ваше личное дело. За каждую русскоязычную ситуацию с детьми с вашей стороны вы штрафуетесь на 50 гривен», — рассказала она.
Для детей за использование украинского, напротив, ввели поощрения, заявил Ницой.
«Я детям сказала — между собой можете говорить на любом языке, но в публичном пространстве готовить газету, презентацию, выступать, вы должны на украинском языке. За это вы получите дополнительные конфеты», — рассказала она.
Воспитателей же она иногда штрафовала по итогам смены на 500-600 гривен, рассказала писательница.
«Это маленькая модель страны, на самом деле она безболезненная. Никто никого не заставлял, физических наказаний не применял, но это действует», — добавила она.
Ранее Ницой заявляла, что россиян правильнее называть «московитами», а Россию — «Московией».
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