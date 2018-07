МИД РФ язвительно прокомментировал опубликованную «крымскую декларацию»

Согласно словам представителей МИД, Крым за первые полгода 2018 года посетили более 600 тысяч украинцев: « Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать «Декларацию по Украине », которая запретит украинцам посещать российский Крым».

Statistics: more than 600 000 people from #Ukraine? came to Russian #Crimea? since the beginning of the 2018. ? @StateDept and @SecPompeo don’t forget to issue «Ukraine Declaration» to prohibit Ukrainians from visiting Russian Crimea. #Crimea #Russia #Declaration pic.twitter.com/AkzjKnfVRN

— Russia's MFA in Crimea? (@PMSimferopol) July 27, 2018