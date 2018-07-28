Как на Украине отметили 1030-летие Крещения Руси

В Киеве состоялись два крестных хода, приуроченных к 1030-летней годовщине Крещения Руси. 27 июля молебен провела каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. В нём приняли участие около 250 тыс. человек, несмотря на то, что, как отмечают в УПЦ МП, сотрудники СБУ и полиции по всей стране блокировали автобусы с верующими и оказывали давление на перевозчиков. На следующий день крестный ход организовала уже самопровозглашённая УПЦ Киевского патриархата. Его возглавил президент страны Пётр Порошенко . Он заявил, что князь Владимир якобы сделал «европейский выбор», крестив Русь. Между тем эксперты считают, что подобное использование религии в политических целях может привести к расколу внутри украинского общества.

К 1030-летней годовщине Крещения Руси в Киеве было приурочено сразу два масштабных мероприятия. 27 июля в центре украинской столицы состоялся молебен и крестный ход, организованный канонической Украинской православной церковью Московского патриархата. Попасть в Киев прихожанам оказалось непросто. По информации украинских СМИ и соцсетей, силовики сначала проводили беседы с региональными перевозчиками, обещая им «проверки», если они согласятся везти паломников в столицу, а затем просто начали блокировать транспорт под предлогом поиска в нём взрывчатки или нарушения правил перевозки людей. Подобные инциденты имели место в Запорожской, Ровенской и других областях Украины

Несмотря на все усилия властей, в крестном ходе УПЦ МП приняли участие около 250 тыс. человек.

«Крещение Руси — это огромный праздник, который в этом году омрачён политикой. Люди со всей страны хотели посетить Киев и принять участие в шествии. Но во что это превратили? Автобусы с прихожанами массово обыскивали сотрудники СБУ, делали это грубо. Конституция Украины говорит, что религия вне политики. Но на самом деле это требование уже давно не соблюдается. Религия могла бы объединить людей из разных регионов страны, помочь им легче пережить сложные для страны времена», — рассказали RT в Спасо-Преображенском соборе УПЦ МП в Чернигове.

По данным СМИ и соцсетей, на «молитву за Украину» целенаправленно свозили «бюджетников». Так, украинский политик Василий Федин на своей странице в Facebook написал о том, что в Херсонской области работники образования и медицины под разными предлогами массово саботируют призыв принять участие в «молитве за Украину», а вот работники культуры оказались более сговорчивы. Кроме того, жители Украины писали в интернете о том, что желающим «помолиться за Украину» в Киеве платят по 200 гривен суточных.

Но присутствие власти и административно-финансовые меры, судя по всему, не помогли. По оценкам Министерства внутренних дел , в «молитве за Украину» приняли участие порядка 65 тыс. человек,

Однако очевидцы утверждают, что эти данные завышены, как минимум, в 10 раз.

Несмотря на то, что мероприятие носило религиозный характер, в руках у участников «молитвы за Украину» вместо икон была сугубо светская символика — в частности, государственные флаги.

«Украинская идентичность»

Президент Украины Петр Порошенко в своей праздничной речи о 1030-летии Крещения Руси практически не говорил. Даже само слово «крещение» он произнёс всего один раз — в ходе формального поздравления. Зато три раза упомянул о так называемой российской агрессии и столько же — о «европейском выборе» древних русичей.

«Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор — принял христианство сам и крестил страну… Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — заявил украинский лидер.

Много Порошенко рассуждал и о необходимости существования «украинской поместной церкви». Ранее украинский лидер обещал, что к 28 июля Синод Вселенского Патриарха примет решение о её создании.

Пока старания украинского президента по формированию поместной церкви так и не увенчались успехом, но зато он умудрился привязать православие к «украинской идентичности».

«Мы возвращаем православной церкви украинскую идентичность и равное место среди православных церквей мира», — заявил Порошенко.

Между тем на сайте Петра Порошенко появилась информация о том, что представитель Константинопольского патриарха Варфоломея передал послание президенту Украины. В нём указывалось, что целью Константинопольского патриархата — предоставление автокефалии УПЦ КП.

Впрочем, руководитель Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев считает, что послание — это «политическое пустословие», и выразил удивление тем фактом, что константинопольская делегация нашла время для зачтения послания, «но не присоединилась к молитвенному шествию простых православных украинцев, в рядах которых молились представители многих Поместных Православных Церквей и которые придерживаются совсем других взглядов на украинское православие, чем те, которые президент Украины пытается выдавать за общенародные на переговорах с патриархом Варфоломеем».

В свою очередь, заместитель руководителя синодального отдела Украинской православной церкви (УПЦ) по внешним связям протоиерей Николай Данилевич подчеркнул, что «нельзя принять в семью церковь без согласия всех поместных церквей» а потому «без согласия УПЦ нельзя предоставить томос (отделение. — RT)».

В украинском политическом сообществе действия и заявления киевских властей накануне и в ходе празднования 1030-летия Крещения оценили неоднозначно. Так, действия, направленные против канонической УПЦ МП, и попытки создать украинскую «поместную церковь» понравились преимущественно представителям правых и радикальных сил.

«Церкви Московского патриархата нечего делать на территории Украины. Священники не просто рассказывают прихожанам о необходимости уважать нашего врага — Россию и россиян, — но и являются шпионами. Я не понимаю, почему наше правительство и правоохранители не запретят этот «рассадник» и не закроют все эти церкви. Мы решительно против представителей агрессора на нашей земле и будем с ними бороться», — заявили RT в радикальной организации «С-14».

Религиозная политика Петра Порошенко близка и части его партнёров по парламентской коалиции.

«Несколько лет украинцам активно рассказывают, что Владимир крестил Украину, а не Русь вместе с Россией. И это важно. Важно рассказать о том, что наша нация — великая, а история страны древнее по сравнению с российской. Мы сильная страна и нация, а наш путь лежит в Европу — подальше от России. Это новая украинская идеология», — поделился своим мнением с RT источник в партии «Народный фронт».

Однако другой представитель той же политической силы был настроен более скептически.

«Я не понимаю, почему президент Пётр Порошенко большое внимание уделяет созданию поместной церкви. Это же очевидно, что населению всё равно, и никакой поддержки глава государства не получит. Ещё четыре года назад украинцы не знали разницы между церквями Московского и Киевского патриархата», — отметил он в разговоре с RT.

Церковь должна быть вне политики

Представители экспертного сообщества отреагировали на слова украинских политиков о «крещении Украины» и «европейском выборе князя Владимира » весьма эмоционально.

«Трудно даже комментировать очевидные глупости. Ну не было в X–XI веках даже понятия «Украина». Сам термин появился столетия спустя, впрочем, как и термин Россия в его сегодняшнем виде. Была единая Русь, Русская земля», — рассказал RT профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

«И если бы князю Владимиру сказали, что он крестил «Украину», «окраину», это бы его просто оскорбило и не закончилось бы ничем хорошим для того, кто такое придумал. Именно Русь была великой, могущественной державой, породниться с правящей династией которой желали европейские монархи. А термин «Украина—Русь» — искусственный, придуманный в конце XIX века в политтехнологических целях историком Михаилом Грушевским», — отметил Перевезенцев.

Эксперт негативно оценивает попытки киевских властей использовать тему Крещения Руси в политических целях.

«К церкви, к вере это не имеет никакого отношения. Это извращение истории. Люди замахиваются на то, что им не принадлежит. Крещение Руси — это в равной мере важное событие и для русских, и для украинцев, и для белорусов, и для принявших Православие тюркских и финно-угорских народов. Это общее достояние! Что же касается попыток представить Крещение Руси элементом так называемого «европейского выбора», то это ещё одна глупость и откровенная фальсификация истории. Если уж на то пошло, то это был не европейский, а ближневосточный или византийский выбор, так как Владимир принёс на Русь христианство не западного, а именно восточного обряда. Впрочем, в то время никому бы и в голову не пришло связывать христианство с Европой или Азией. Допуская подобные высказывания, украинские деятели думают определённо не о пользе своего народа, а о том, как им реализовать волю своих иностранных хозяев и устроить свои личные мелкие интересы», — подчеркнул Перевезенцев.

О том, что Крещение приняла вся Русь, говорят и украинские учёные—академисты.

«Я считаю, что это важнейшее историческое событие в истории восточных славян и Киевской Руси. Оно ввело Киевскую Русь в Византийское содружество, привело к строительству новых храмов, созданию новых фресок и мозаик. Это не Украина приняла Крещение, как полагают некоторые политики. Территория Киевской Руси была огромна и занимала не только территорию Украины, а всё восточнославянское пространство. Некоторые политики говорят, что Украина должна интегрироваться в ЕС и это её выбор, но я этого принять не могу. Выбор был сделан ещё тысячу лет назад, в Х веке князем Владимиром. И менять это нет смысла. Мне кажется, моё мнение разделяет большинство учёных Украины», — рассказал RT почётный директор Института археологии Национальной академии наук Украины, доктор исторических наук, академик Пётр Толочко.

Скептически оценивают выступления и действия Петра Порошенко даже представители украинских политических партий, которые принято считать «проевропейскими».

«То, что украинское руководство творит с религией, — это ужасно. Для украинских граждан праздник Крещения Руси — светлый, и ещё четыре года назад мало кто задумывался, какую страну крестил Владимир — Украину или Россию. Мало кто знал о развитии церквей Московского и Киевского патриархатов, не думали о поместной церкви. Сейчас людей на Украине просто стравливают друг с другом на религиозной почве, и это страшно. Надеюсь, у руководства страны хватит мудрости оставить в покое религию и не создавать проблему. Иначе всё это может закончиться вооружённым противостоянием», — поделился своим мнением с RT источник в партии «Самопомощь».

Об общности культурного наследия России, Украины и Белоруссии заявил в разговоре с RT и руководитель Центра источниковедения истории России ИРИ РАН, доктор исторических наук Антон Горский