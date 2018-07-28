Своя церковь: когда Порошенко получит томос

Миллионы украинцев ожидают скорейшего признания Константинопольским Патриархатом автокефалии Украинской православной церкви , и это скажется на общем благополучии государства, усилит права и свободы граждан, заявил президент Украины Петр Порошенко . Эксперты же указали, что в заявлении Вселенского патриарха Варфоломея нет стратегии восстановления единства православия на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миллионы украинцев ожидают скорейшего признания Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской православной церкви, и это скажется на общем благополучии государства.

«Томос об автокефалии завершит утверждение независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан … Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения со вселенским православием», — подчеркнул украинский лидер на торжествах по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси.

Он указал, что православие является одной из основ Украины и назвал автокефалию «вопросом независимости» украинцев.

«Это — вопрос нашей национальной безопасности. Это — вопрос всей мировой геополитики. Армия — защищает нашу землю. Язык — защищает наше сердце. Вера — защищает нашу душу», — пояснил Порошенко.

Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич подтвердил, что в субботу, 28 июля, делегация Константинопольского патриархата встретилась с Порошенко, и президенту Украины было передано послание патриарха Варфоломея.

Однако представитель УПЦ указал, что украинская церковь станет самостоятельной не так скоро, как это утверждают власти страны, передает НСН.

«Вселенский патриархат надеется на восстановление канонического единства православных на Украине.

Мы молимся, чтобы благословенный народ удостоился снова одного и единственного церковного руководства», — цитирует Данилевич, подчеркивая, что позиция УПЦ в этом ничем не отличается.

При этом он скептически отозвался об официальной части встречи Порошенко с делегацией патриархата: «Создается впечатление, что стороны договорились, чтобы сохранить лицо».

В послании также отмечается, что Константинопольская церковь «взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию», передает ФАН.

Однако руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев указал, что конкретных рецептов достижения этой цели нет, передает ТАСС

«В словах, торжественно зачитанных [президенту Украины Петру] Порошенко неким епископом из Канады много громких деклараций, не позволяющих никому ни на йоту усомниться в высокой ответственности Константинопольского патриархата за судьбы мира и мирового православия, но там нет сколько-нибудь понятного рецепта восстановления единства православия на Украине, при том, что эту цель никто никогда не оспаривал», — пояснил эксперт.

Днем ранее на Украине начались мероприятия, посвященные празднованию Крещения Руси. Ключевой датой этого события считается 28 июля, но из-за раскола, существующего внутри Украинской православной церкви, Московский и Киевский патриархаты устраивают отдельные шествия в разные дни.

В пятницу, 27 июля, шествие по центру Киева совершили прихожане храмов УПЦ Московского патриархата, а в субботу — 28 июля — свое шествие проводит Киевский патриархат. Накануне начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что в каждой из заявок было указано 100 тыс. участников.

В итоге в пятницу на шествие, по оценкам УПЦ МП, пришли около 250 тыс. верующих. Правда, украинская полиция насчитала в 10 раз меньше участников — примерно 20 тыс.

В начале нынешнего месяца Порошенко заявил, что в 988 году князь Владимир крестил не Русь, а Украину. Именно тогда, по его словам, была создана украинская церковь.

«Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины», — сказал глава государства.

Он также пояснил, что «на Украине есть мать-церковь — Константинополь», а сама Украина стала «матерью» для «российской православной церкви».

Этими заявлениями он призвал мир поддержать предоставление украинской церкви автокефалии. Кроме того, президент пожаловался на то, что Россия , как он заявил, мешает Украине иметь независимую церковь.

Заявления украинского главы вызвали бурную реакцию. Настоятель киевского храма апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный), напомнил, что день 28 июля является празднованием «Крещения всей Руси».

«Представляю, в каком шоке равноапостольный князь! Он-то думал, что собирает земли русские. А тут что ни земля, то Украина, что ни земля — Украина. И в Суздаль подался, город основал Владимир, и в Новгород уехал, и Псков со Старой Руссой, и Полоцк, а все — Украина», — написал священник в фейсбуке.

Он отметил, что «если президент хочет быть точным, то князь Владимир крестил все же только киевлян и новгородцев».