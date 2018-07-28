Украина приблизилась к отделению от РПЦ

Порошенко заявил, что Вселенский патриарх намерен дать УПЦ автокефалию

Конечная цель Вселенского патриархата — даровать автокефалию Украинской православной церкви . Об этом говорится в сообщении на сайте президента Петра Порошенко

Накануне в Киев для участия в праздновании Крещения Руси прибыла делегация Вселенского патриархата. Она огласила послание Вселенского патриарха Варфоломея, в котором в частности говорилось о том, что Константинопольская церковь "взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью подарить украинской церкви автокефалию".

Автокефалия как вопрос независимости

В настоящее время каноническая Украинская православная церковь входит в состав Русской православной церкви, однако имеет статус самоуправляемой и обладает правами широкой автономии. Получить автокефалию означает выйти из-под подчинения Московского патриархата.

Как пояснил президент Петр Порошенко, автокефалия для украинской церкви — это вопрос независимости и национальной безопасности.

"Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Вера защищает нашу душу", — написал он в Twitter

Реакция РПЦ и УПЦ

Как пояснил заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич , в послании не содержится ничего необычного или экстраординарного.

"Прослушав текст послания по этой ссылке, могу сказать, что ничего необычного, экстраординарного, или такого, чего раньше мы не слышали, сказано Патриархом Варфоломеем там не было.., если посмотреть официальную часть встречи, слова и реакцию президента, то создается впечатление, что договорились договариваться, чтобы сохранить лицо. Так пока что это все выглядит. Все спокойно ", — написал Данилевич в Facebook.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл , в свою очередь, отметил, что попытки "оторвать" Украинскую православную церковь от Московского патриархата способны привести к катастрофе во всем православном мире.

"Ныне силы, чуждые православию, предпринимают целенаправленные усилия к разрушению единства Русской православной церкви", — заявил патриарх.

По его словам, РПЦ никогда не откажется от "своей днепровской крещальной купели, от традиции, идущей от святого равноапостольного князя Владимира