Названа самая красивая девушка СНГ (фото) 

В Астане завершился конкурс красоты «Мисс СНГ-2018».
За титул самой красивой девушки Содружества в этом году боролись 19 конкурсанток из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Победительницей конкурса красоты «Мисс СНГ-2018», завершившегося в Астане, стала Татьяна Акуленко из Украины.
Грузия, Латвия и Украина не являются членами СНГ, но представительницы этих стран приглашены на конкурс как специальные участницы.
Звание первой вице-мисс СНГ — 2018 досталось казахстанке Асем Есенгельдиевой из Алматы, второй вице-мисс СНГ — 2018 названа Ромелла Тамарян из Армении, третьей вице-мисс СНГ-2018 стала Виктория Волгина из России.
Победительница конкурса Татьяна Акуленко получила эксклюзивную позолоченную корону с драгоценными камнями, изготовленную в Армении специально для конкурса Содружества, а также в качестве приза получила недельный тур по Европе.
По материалам: ptzgovorit.ru