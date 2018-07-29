Названа самая красивая девушка СНГ (фото)

Астане завершился конкурс красоты «Мисс СНГ-2018».

Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана и За титул самой красивой девушки Содружества в этом году боролись 19 конкурсанток из Армении Украины . Победительницей конкурса красоты «Мисс СНГ-2018», завершившегося в Астане, стала Татьяна Акуленко из Украины.

Грузия, Латвия и Украина не являются членами СНГ, но представительницы этих стран приглашены на конкурс как специальные участницы.

Звание первой вице-мисс СНГ — 2018 досталось казахстанке Асем Есенгельдиевой из Алматы, второй вице-мисс СНГ — 2018 названа Ромелла Тамарян из Армении, третьей вице-мисс СНГ-2018 стала Виктория Волгина из России.

Победительница конкурса Татьяна Акуленко получила эксклюзивную позолоченную корону с драгоценными камнями, изготовленную в Армении специально для конкурса Содружества, а также в качестве приза получила недельный тур по Европе.