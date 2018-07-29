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Названа самая красивая девушка СНГ (фото)
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Названа самая красивая девушка СНГ (фото) 

Карельские вести 13 минут назад
Фото: Карельские вести
В Астане завершился конкурс красоты «Мисс СНГ-2018».
За титул самой красивой девушки Содружества в этом году боролись 19 конкурсанток из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Победительницей конкурса красоты «Мисс СНГ-2018», завершившегося в Астане, стала Татьяна Акуленко из Украины.
Грузия, Латвия и Украина не являются членами СНГ, но представительницы этих стран приглашены на конкурс как специальные участницы.
Звание первой вице-мисс СНГ — 2018 досталось казахстанке Асем Есенгельдиевой из Алматы, второй вице-мисс СНГ — 2018 названа Ромелла Тамарян из Армении, третьей вице-мисс СНГ-2018 стала Виктория Волгина из России.
Победительница конкурса Татьяна Акуленко получила эксклюзивную позолоченную корону с драгоценными камнями, изготовленную в Армении специально для конкурса Содружества, а также в качестве приза получила недельный тур по Европе.
По материалам: ptzgovorit.ru
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