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Прояснилась ситуация с ранением Захарченко
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В ДНР опровергли сообщения о ранении главы республики 

RT на русском 51 минуту назад
В администрации главы самопровозглашённой Донецкой народной республики опровергли информацию о ранении Александра Захарченко.
Уточняется, что ему была проведена плановая операция, связанная с тяжёлым ранением в Дебальцево в 2015 году.
>> На Украине сообщили о ранении Захарченко
«Это фейковая информация. Глава перенёс плановую операцию, связанную с тяжёлым ранением в Дебальцево в 2015 году. Уже приступил к работе в полном объёме», — цитирует РИА Новости заявление администрации.
Ранее СМИ сообщили о том, что глава ДНР был якобы ранен при обстреле под Авдеевкой.
RT на русском: последние новости
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