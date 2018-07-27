Прояснилась ситуация с ранением Захарченко

В ДНР опровергли сообщения о ранении главы республики

В администрации главы самопровозглашённой Донецкой народной республики опровергли информацию о ранении Александра Захарченко

Уточняется, что ему была проведена плановая операция, связанная с тяжёлым ранением в Дебальцево в 2015 году.

«Это фейковая информация. Глава перенёс плановую операцию, связанную с тяжёлым ранением в Дебальцево в 2015 году. Уже приступил к работе в полном объёме», — цитирует РИА Новости заявление администрации.

Ранее СМИ сообщили о том, что глава ДНР был якобы ранен при обстреле под Авдеевкой.