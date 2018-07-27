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Макаревич опять упрекнул россиян в глупости
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Макаревич опять упрекнул россиян в глупости 

Рамблер 57 минут назад
Русские и украинцы похожи тем, что делают «очень много глупостей», заявил в эфире радио «Комсомольская правда» музыкант Андрей Макаревич.
«Мы с ними страшно похожи», — уверен он.
По словам лидера «Машины времени», сходство россиян и украинцев заключается в том, что те и другие совершают множество глупостей, а причиной этого является долгое соседство в Советском Союзе.
«Логика одна и та же. Такая совковая, к сожалению», — считает он.
Макаревич выразил надежду, что однажды и Россия, и Украина преодолеют свою нынешнюю «логику». Другой своей надеждой музыкант назвал «уход» из Донбасса «управляемых неуправляемо» людей, которые там стреляют, и, как следствие, окончание «этой бестолковой, никому не нужной» войны.
«Я имею в виду всех, кто там стреляет», — подчеркнул он.
Два дня назад Андрей Макаревич заявил, что России следовало купить Крым, а не присоединять его. По его мнению, властям России стоило «договориться» с Украиной, если Крым был им «так необходим».
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