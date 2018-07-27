Тысячи крымчан подозревают в измене родине

На Украине установили имена тысяч «изменников родины»

На Украине установили полные идентификационные данные более чем 9 тысяч работавших в Крыму сотрудников правоохранительных органов , которых подозревают в государственной измене, сообщила пресс-служба так называемого Следственного отдела прокуратуры Автономной Республики Крым.

О завершении процедуры «идентификации изменников» 26 июля заявил «первый заместитель прокурора АР Крым» Николай Иванец. Он уточнил, что штатная численность 18 правоохранительных органов, действовавших в Крыму до «российской оккупации, составляла около 18 тысяч 600 человек».

«Следственным управлением прокуратуры Автономной Республики Крым осуществляется досудебное расследование в 123 уголовных процессах по фактам совершения государственной измены. В ходе досудебного расследования установлена штатная численность 18 правоохранительных органов, которые работали на территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе до оккупации полуострова, которая составляет около 18 тысяч 600 человек», — сказал Николай Иванец.

Он подчеркнул, что благодаря действиям Следственного отдела прокуратуры АРК установлены полные идентификационные данные относительно более 9 тысяч человек.

«Сбор доказательств осуществляется преимущественно следователями прокуратуры. Сегодня мы имеем соответствующие реестры, содержащие необходимую информацию по более 4 тысячм человек из числа правоохранителей», — сообщил первый заместитель прокурора.