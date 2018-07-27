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Тысячи крымчан подозревают в измене родине
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На Украине установили имена тысяч «изменников родины» 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Андрей Стенин
На Украине установили полные идентификационные данные более чем 9 тысяч работавших в Крыму сотрудников правоохранительных органов, которых подозревают в государственной измене, сообщила пресс-служба так называемого Следственного отдела прокуратуры Автономной Республики Крым.
О завершении процедуры «идентификации изменников» 26 июля заявил «первый заместитель прокурора АР Крым» Николай Иванец. Он уточнил, что штатная численность 18 правоохранительных органов, действовавших в Крыму до «российской оккупации, составляла около 18 тысяч 600 человек».
«Следственным управлением прокуратуры Автономной Республики Крым осуществляется досудебное расследование в 123 уголовных процессах по фактам совершения государственной измены. В ходе досудебного расследования установлена штатная численность 18 правоохранительных органов, которые работали на территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе до оккупации полуострова, которая составляет около 18 тысяч 600 человек», — сказал Николай Иванец.
Он подчеркнул, что благодаря действиям Следственного отдела прокуратуры АРК установлены полные идентификационные данные относительно более 9 тысяч человек.
«Сбор доказательств осуществляется преимущественно следователями прокуратуры. Сегодня мы имеем соответствующие реестры, содержащие необходимую информацию по более 4 тысячм человек из числа правоохранителей», — сообщил первый заместитель прокурора.
Им было отмечена необходимость улучшения сотрудничества с сотрудниками Службы безопасности Украины в части установления лиц, которые перешли на работу в незаконно созданных органов оккупационной власти и совершили государственную измену. По его словам, также это касается и Государственной пограничной службы Украины.
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