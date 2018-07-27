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Украинский телеканал «Интер» заминировали
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Злоумышленник попытался сорвать работу украинского канала «Интер» сообщением о бомбе 

ТАСС 27 июля 2018
Фото: golos.ua
Неизвестный злоумышленник сообщением о заложенной бомбе в пятницу утром попытался сорвать работу украинского телеканала "Интер", который в этот момент вел трансляцию празднования 1030-летия Крещения Руси. Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции Киева, информация о минировании не подтвердилась.
"Проверка длилась более двух часов, но взрывоопасных предметов обнаружено не было", — сказал представитель полиции.
По данным украинских СМИ, на время проверки вход в здание редакции был закрыт, эвакуация сотрудников утренней смены не проводилась.
С 07:00 в прямом эфире телеканал ведет трансляцию под названием "Марафон ко Дню крещения Руси. "Наша вера". На трансляцию сообщение о минировании и работа экстренных служб не повлияли.
В пятницу в украинской столице запланированы торжества по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси, они начнутся с молебна на Владимирской горке. После этого митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавит крестный ход до Киево-Печерской лавры.
Телеканал "Интер" за свою редакционную политику регулярно становится объектом для провокаций и нападений радикалов и националистов. В частности, во время концерта к 9 Мая "Победа. Одна на всех" ведущие критически прокомментировали политику декоммунизации на Украине, после чего представители ультраправой партии "Национальный корпус" решили помешать трансляции концерта. Они блокировали здания редакции и управления телеканала.
Кроме того, в июне группа националистов расклеила на фасаде редакционного здания листовки оскорбительного и русофобского содержания за решение телеканала транслировать матчи чемпионата мира по футболу в России.
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