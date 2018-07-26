Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие

Окопы украинских военных в Донбассе затопило

Накрывшие территорию Украины ливни сказались и на быту военнослужащих, принимающих участие в операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции, АТО) в Донецкой и Луганской областях страны. Фотографии затопленных окопов опубликованы в Facebook.

«Посмотрите, как выглядят некоторое окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы», — написала автор поста Виктория Руденко.

страница Viktoriya Rudenko в Facebook

При этом она отметила, что вся ее лента забита фотографиями и видео об обрушившихся на Киев осадках, однако происходящее в столице, по сравнению с окопами военных — «херня».

На Киев проливные дожди обрушились 25 июля. Ряд районов города был затоплен, под водой оказались дороги, тоннели, тротуары, подземные переходы и входы в метро, местами были повалены деревья и различные конструкции.