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Transparency International и посольство США призвали Холодницкого уйти в отставку
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Transparency International и посольство США призвали Холодницкого уйти в отставку 

Украина.ру 26 июля 2018
Фото: Украина.ру
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров постановила привлечь чиновника к дисциплинарной ответственности и вынести ему выговор за нарушение профессиональной этики и кодекса поведения прокурора при расследовании уголовных дел. При этом комиссия отказалась уволить его, ссылаясь на отсутствие соответствующих полномочий.
«В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права», — говорится в сообщении посольства США на Украине в микроблоге Twitter.
In a modern democracy, prosecutors who engage in witness tampering and obstruction of justice resign for the sake of the institution and in support of rule of law principles.
— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 июля 2018 г.
Впрочем, о мнению политолога Костантина Бондаренко, этот призыв может относиться к любому украинскому прокурору, в том числе главе ГПУ Юрию Луценко, поскольку американские дипломаты не написали никакой фамилии.
«Transparency International Украина призывает руководителя Специализированной прокуратуры по борьбе с коррупцией Назара Холодницкого покинуть свой пост по собственному желанию. Представительство глобальной антикоррупционной сети уверено, только такой шаг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сможет вернуть доверие к возглавляемой им институции и восстановить активную работу, направленную на преодоление коррупции на Украине», — говорится в заявлении украинского представительства Transparency International.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с ходатайством отправить в отставку Холодницкого и обвинил его в злоупотреблении служебным положением; давлении на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в частности и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ; подстрекательстве свидетеля к даче ложных показаний и предупреждении об обысках тех, у кого они должны были произойти. Все это, как утверждает глава ГПУ, стало известно по результатам прослушки в кабинете Холодницкого, которую вели на протяжении февраля и марта.
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