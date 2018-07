Transparency International и посольство США призвали Холодницкого уйти в отставку

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров постановила привлечь чиновника к дисциплинарной ответственности и вынести ему выговор за нарушение профессиональной этики и кодекса поведения прокурора при расследовании уголовных дел. При этом комиссия отказалась уволить его, ссылаясь на отсутствие соответствующих полномочий.

«В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права», — говорится в сообщении посольства США на Украине в микроблоге Twitter.

In a modern democracy, prosecutors who engage in witness tampering and obstruction of justice resign for the sake of the institution and in support of rule of law principles.

— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 июля 2018 г.

Впрочем, о мнению политолога Костантина Бондаренко, этот призыв может относиться к любому украинскому прокурору, в том числе главе ГПУ Юрию Луценко , поскольку американские дипломаты не написали никакой фамилии.

«Transparency International Украина призывает руководителя Специализированной прокуратуры по борьбе с коррупцией Назара Холодницкого покинуть свой пост по собственному желанию. Представительство глобальной антикоррупционной сети уверено, только такой шаг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сможет вернуть доверие к возглавляемой им институции и восстановить активную работу, направленную на преодоление коррупции на Украине», — говорится в заявлении украинского представительства Transparency International.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с ходатайством отправить в отставку Холодницкого и обвинил его в злоупотреблении служебным положением; давлении на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в частности и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ; подстрекательстве свидетеля к даче ложных показаний и предупреждении об обысках тех, у кого они должны были произойти. Все это, как утверждает глава ГПУ, стало известно по результатам прослушки в кабинете Холодницкого, которую вели на протяжении февраля и марта.