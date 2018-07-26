Воды по грудь: в Донбассе из-за мощных ливней затопило окопы украинских военных

В Киеве 25 июля прошли сильные ливни, местами наблюдался град.

В результате сильных ливней в Донбассе были затоплены окопы, которые расположены на позициях украинских военных.

Фотографии с последствиями разгула стихии опубликовала на своей странице в Facebook военнослужащая Виктория Руденко

«Посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы», — подписала свой пост в социальной сети Руденко.

В Киеве 25 июля прошли сильные ливни, местами наблюдался град. Многие улицы города были подтоплены.