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Воды по грудь: в Донбассе из-за мощных ливней затопило окопы украинских военных
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Воды по грудь: в Донбассе из-за мощных ливней затопило окопы украинских военных 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Киеве 25 июля прошли сильные ливни, местами наблюдался град.
В результате сильных ливней в Донбассе были затоплены окопы, которые расположены на позициях украинских военных.
Фотографии с последствиями разгула стихии опубликовала на своей странице в Facebook военнослужащая Виктория Руденко.
«Посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте и как по ним передвигаются бойцы», — подписала свой пост в социальной сети Руденко.
В Киеве 25 июля прошли сильные ливни, местами наблюдался град. Многие улицы города были подтоплены.
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