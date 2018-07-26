Ещё
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Окопы украинских военных в зоне проведения спецоперации в Донбассе затопило из-за затяжных ливней, обрушившихся на Украину. В соцсетях публикуют фотографии военных, которые вынуждены передвигаться практически по шею в воде.
«Посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте, и как по ним передвигаются бойцы», — пишет в Facebook пользователь Виктория Руденко.
Она опубликовала фотографии военного, который практически по шею в воде передвигается по окопу, подняв над собой автомат.
Руденко добавила, что вся ее лента в Facebook забита фотографиями последствий ливня, обрушившегося на Киев.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинский депутат обвинил Россию в поджоге Греции На Украине задумались о дружбе с другими странами против России Актер Пашинин сравнил украинцев с папуасами
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской244
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие59
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия145
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР159
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР69
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение