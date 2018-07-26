Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие

Окопы украинских военных в зоне проведения спецоперации в Донбассе затопило из-за затяжных ливней, обрушившихся на Украину . В соцсетях публикуют фотографии военных, которые вынуждены передвигаться практически по шею в воде.

«Посмотрите, как выглядят некоторые окопы на фронте, и как по ним передвигаются бойцы», — пишет в Facebook пользователь Виктория Руденко

Она опубликовала фотографии военного, который практически по шею в воде передвигается по окопу, подняв над собой автомат.

Руденко добавила, что вся ее лента в Facebook забита фотографиями последствий ливня, обрушившегося на Киев.