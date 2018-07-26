Климкин призвал США усилить давление на Россию

Після цієї декларації 🇺🇸 маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Про «Балтійський сценарій», що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором 🇺🇦. Дуже! https://t.co/ATkzbcebpW— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 июля 2018 г.