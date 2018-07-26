Климкин призвал США усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости США укрепить усилия для давления на Россию.
Об этом он написал в своём Twitter.
«После этой декларации США должны укрепить усилия и давить на Россию. О «Балтийском сценарии», который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!» — отметил Климкин.
Після цієї декларації 🇺🇸 маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Про «Балтійський сценарій», що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором 🇺🇦. Дуже! https://t.co/ATkzbcebpW— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 июля 2018 г.
Ранее Госдеп выпустил Крымскую декларацию, которая определяет официальной политикой США непризнание Крыма частью России. Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что она никак не повлияет на жизнь жителей полуострова.