Ещё
Климкин призвал США усилить давление на Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин заявил о необходимости США усилить давление на Россию 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости США укрепить усилия для давления на Россию.
Об этом он написал в своём Twitter.
«После этой декларации США должны укрепить усилия и давить на Россию. О «Балтийском сценарии», который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!» — отметил Климкин.
Ранее Госдеп выпустил Крымскую декларацию, которая определяет официальной политикой США непризнание Крыма частью России. Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что она никак не повлияет на жизнь жителей полуострова.
RT на русском: последние новости
На Украине заявили о необходимости альянсов с другими странами для «ослабления» России Пашинин сравнил украинцев с папуасами Представитель Киева сорвала встречу по Донбассу в Минске
Комментарии14  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа42
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями19
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
С Крымским мостом может произойти страшное417
Британия подняла истребители из-за Су-2438
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение