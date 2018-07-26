Ученый-националист предрек кровавые столкновения во время Крестного хода в Киеве

По его словам, их якобы собираются устроить представители непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. По предположению историка, кровавые события должны произойти во время Крестного Хода, что пройдет в Киеве 27 июля в честь 1030-летия со Дня Крещения Руси — как раз в тот день, когда украинские националисты, не особенно скрываясь, готовятся к нападениям на православных.

«23 июля в Луганске местный вожак Леонид Пасечник в своем видео-обращении не только к народу так называемой ЛНР, но и ДНР и предупредил про будущее кровопролитие. Я думаю, что это абсолютно неслучайно и понятно, в чем заключается суть этого кровопролития. И более того, он пообещал военную помощь соседней ДНР. В центре всего этого и есть та дата, которую отмечает украинский и весь православный народ», — заявил Семистяга.

Заявление Пасечника

Однако если вспомнить то самое вступление и.о. главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника, на которое ссылается Семистяга, то становится понятно: представитель «Просвиты» пытается переложить на республики мятежного Донбасса ответственность за действия киевского режима, который своим грубым вмешательством в церковные дела создает на Украине очаг религиозной напряженности.

Действительно, 23 июля лидер ЛНР выпустил официальное обращение. В нем он обращал внимание на то, что киевский режим начал гонения на православие, что, по его мнению, провоцирует религиозный конфликт в стране.

«Нынешние киевские правители, сколотившие на братоубийственной войне миллиардные состояния, в угоду чужим политическим целям хотят лишить народ фундаментальной основы существования — Православия. Они не осознают, что вносимый ими раскол в православную церковь провоцирует еще более страшную войну — религиозную, которая просто утопит Украину в крови. Это хорошо понимают заокеанские кукловоды и, подталкивая своих марионеток к созданию автокефальной церкви, преследуют именно эту цель: столкнуть в жестокой бойне весь народ Украины», — подчеркнул Пасечник.

По его мнению, марионеточный киевский режим, развязавший после государственного переворота братоубийственную войну в Донбассе, бросил все силы, чтобы на всей территории Украины развязать еще одну войну — на религиозной почве. И.о. главы ЛНР обратился к единоверцам во всем мире с призывом не допустить чудовищного по своим последствиям раскола в Православии, на который, по его мнению, нацелились политические проходимцы, управляемые Западом.

«Как глава Луганской Народной Республики ответственно заявляю: если киевский режим развяжет на Украине войну на религиозной почве, мы готовы прийти на помощь нашим братьям по вере, защитить их от религиозного геноцида. Развязанная Киевом война против веры наших предков станет последним преступлением, совершенным кровавым Киевом против собственного народа», — завершил свое обращение Леонид Пасечник.

Православный? Виновен!

Следует отметить, что г-н Семистяга также обвинил Православную церковь в том, что «прихожане московской церкви принимали активное участие в штурме того помещения, где Пасечник и работал, Управление Службы безопасности в Луганской области» — судя по всему, речь идет о захвате СБУ в Луганске гражданами, протестующими против госпереворота в Киеве, произошедшего в феврале 2014 года.

Отметим, сторонники Майдана в 2014 году занимались тем же самым, но в гораздо больших масштабах — неоднократно захватывали помещения органов власти. В том числе и отделения милиции, где хранилось табельное оружие, часть которого потом была переправлена в Киев на Майдан Незалежности и, судя по всему, была использована как против правоохранителей, так и против протестующих — с тем, чтобы поднять градус выдыхавшегося протеста.

При этом прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата были по обе стороны противостояния — и среди сторонников Майдана, и среди представителей альтернативного Антимайдана. Следуя логике г-на Семистяги, УПЦ МП также нужно было вручать госнаграды Киевского режима за помощь в «революции достоинства» — однако этого, само собой, не происходит.

Геополитический язык

Представитель «Просвиты» также призвал к очередной волне вандализма на Украине, посетовав, что надписи «Боже, царя храни» есть по всей Украине, но их никто не уничтожает. Таким образом, после уничтожения и осквернения памятников советской эпохи на Украине в ближайшее время стоит ждать массового осквернения и памятников уже Российской империи. По словам г-на Семистяги, именно так должна проходить геополитическая борьба за Украину.

«Сущность за много лет этой геополитики не меняется и остается одной и той же: прежде всего, духовное порабощение украинского народа, уничтожение его языка и государственности. В данном случае, речь идет об усилении позиций так называемого «русского мира»», — утверждает псевдо-историк Семистяга.

Здесь стоит сказать, что в действительности позиции русского мира усиливать не надо — подавляющее большинство украинского населения, несмотря на потоки антироссийской пропаганды, предпочитает русский язык.

«Русские на Украине — не меньшинство, а громадное большинство. До государственного переворота 2014 года это «меньшинство» составляло примерно 5/6 населения Украины. Это сведения, полученные знаменитой социологической службы Gallup на основе данных, измеренных для совершенно других целей. Считать русских меньшинством на Украине невозможно», — заявлял ранее политический аналитик Анатолий Вассерман

По его мнению, украинская власть воюет против всего русского потому, что в противном случае большая часть населения будет говорить по-русски.