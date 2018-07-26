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Доброволец АТО поджег себя возле здания Минобороны Украины
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Доброволец АТО поджег себя возле здания Минобороны Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об инциденте сообщает агентство УНИАН.
«Мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и поджег. Его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем», — говорится в сообщении.
Пострадавшему оказывают помощь врачи скорой помощи.
Как отмечается, таким образом военный хотел таким образом показать свое недовольство увольнением из а армии, а также обратить внимание на положение других военнослужащих.
Ранее у посольства США в Пекине полиция задержала женщину, пытавшуюся поджечь себя у здания дипмиссии.
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