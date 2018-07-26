Доброволец АТО поджег себя возле здания Минобороны Украины

«Мужчина в военной форме облил себя горючим веществом и поджег. Его пытались остановить, и после того, как на нем загорелась одежда, несколько человек подбежали, повалили его на землю и потушили пламя огнетушителем», — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказывают помощь врачи скорой помощи.

Как отмечается, таким образом военный хотел таким образом показать свое недовольство увольнением из а армии, а также обратить внимание на положение других военнослужащих.