Радары в срочном порядке возвращают на дороги Украины

«Первый шаг, который мы делаем, с пятницы, с 27 июля, мы возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабинета министров они будут задействованы в полной правовой плоскости», — сказал министр.

Как передает издание «Автотема», руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что на этой неделе будет проведена калибровка имеющихся в арсенале полиции радаров, а МВД ждет от Кабинета Министров Украины соответствующего решения, которые позволит вернуть радары на дороги Украины.

Прежде чем использовать радары, должна быть проведена процедура тестирования, которая обязана проводиться по закону 1 раз в год. Однако в связи с упразднением в 2015 году Госавтоинспекции , все имеющиеся радары были благополучно сданы на склады Департамента ресурсного обеспечения МВД.

Будут использовать американские лазерные измерители скорости движения TruCAM, а вот применять скандально известные радары «Визир» полиция, скорее всего, не будет, так как в своей работе они часто ошибаются, приписывая превышение скорости совсем другому автомобилю.