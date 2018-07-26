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Радары в срочном порядке возвращают на дороги Украины
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Радары в срочном порядке возвращают на дороги Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об том ранее заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян в программе «Голос народа» канала «112 Украина».
«Первый шаг, который мы делаем, с пятницы, с 27 июля, мы возвращаем скоростной контроль на наших дорогах. Он пока будет осуществляться в ручном режиме, как это было когда-то, обычные радары. Но они уже с понедельника будут установлены на автомобилях Нацполиции, а с пятницы после рассмотрения в четверг соответствующего постановления Кабинета министров они будут задействованы в полной правовой плоскости», — сказал министр.
Как передает издание «Автотема», руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что на этой неделе будет проведена калибровка имеющихся в арсенале полиции радаров, а МВД ждет от Кабинета Министров Украины соответствующего решения, которые позволит вернуть радары на дороги Украины.
Прежде чем использовать радары, должна быть проведена процедура тестирования, которая обязана проводиться по закону 1 раз в год. Однако в связи с упразднением в 2015 году Госавтоинспекции, все имеющиеся радары были благополучно сданы на склады Департамента ресурсного обеспечения МВД.
Будут использовать американские лазерные измерители скорости движения TruCAM, а вот применять скандально известные радары «Визир» полиция, скорее всего, не будет, так как в своей работе они часто ошибаются, приписывая превышение скорости совсем другому автомобилю.
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