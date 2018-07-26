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Правительство Украины утвердило стратегию информационной реинтеграции Донбасса
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Правительство Украины утвердило стратегию информационной реинтеграции Донбасса 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило стратегию информационной реинтеграции неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Такое решение было принято в четверг на заседании кабинета министров.
По словам заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джапаровой, целью документа является предоставление «полноценного доступа гражданам на оккупированных территориях к общенациональному информационному пространству», создания условий для «объективного информирования» граждан, которые проживают в Донбассе.
Среди ключевых задач стратегии — «нейтрализация вещания», которое осуществляется из неподконтрольных территорий на Украину, а также организация обратного вещания «украинского контента». Джапарова пояснила, что это означает блокирование эфирного сигнала с Донбасса на подконтрольные территории.
Замминистра сообщила, что в ближайшее время Киев планирует построить и ввести в эксплуатацию две телерадиовышки, которые будут транслировать сигнал на территорию Донбасса.
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