Правительство Украины утвердило стратегию информационной реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 26 июля. / ТАСС /. Правительство Украины утвердило стратегию информационной реинтеграции неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Такое решение было принято в четверг на заседании кабинета министров.

По словам заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джапаровой, целью документа является предоставление «полноценного доступа гражданам на оккупированных территориях к общенациональному информационному пространству», создания условий для «объективного информирования» граждан, которые проживают в Донбассе.

Среди ключевых задач стратегии — «нейтрализация вещания», которое осуществляется из неподконтрольных территорий на Украину , а также организация обратного вещания «украинского контента». Джапарова пояснила, что это означает блокирование эфирного сигнала с Донбасса на подконтрольные территории.

Замминистра сообщила, что в ближайшее время Киев планирует построить и ввести в эксплуатацию две телерадиовышки, которые будут транслировать сигнал на территорию Донбасса.