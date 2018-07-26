Украинский военный совершил самосожжение в центре Киева

В центре Киева бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) поджег себя возле Министерства обороны страны в знак протеста против увольнения его из армии. Детали инцидента публикует УНИАН , видео опубликовал телеканал ZIK.

Устроивший самосожжение Сергей Ульянов заявил журналистам, что был уволен из армии и безуспешно добивался восстановления в рядах ВСУ. Своим поступком он хотел привлечь внимание к сложившейся ситуации.

Ульянова пытались остановить другие военнослужащие, однако ему удалось вырваться, облить себя горючей жидкостью и поджечь. Огонь был быстро потушен пожарными и военными, прибывшие на место медики оказали ему первую медицинскую помощь.

В пресс-службе командования Сил специальных операций ВСУ заявили, что до сентября 2017 года Ульянов служил в комендантском взводе одной из воинских частей, а после увольнения со службы он решил судиться с ведомством. «Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску на который он систематически не появляется», — рассказали в пресс-службе, предположив, «данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда».