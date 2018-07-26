Ещё
Украинский военный совершил самосожжение в центре Киева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР

Украинский военный совершил самосожжение в центре Киева 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В центре Киева бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) поджег себя возле Министерства обороны страны в знак протеста против увольнения его из армии. Детали инцидента публикует УНИАН, видео опубликовал телеканал ZIK.
Устроивший самосожжение Сергей Ульянов заявил журналистам, что был уволен из армии и безуспешно добивался восстановления в рядах ВСУ. Своим поступком он хотел привлечь внимание к сложившейся ситуации.
Ульянова пытались остановить другие военнослужащие, однако ему удалось вырваться, облить себя горючей жидкостью и поджечь. Огонь был быстро потушен пожарными и военными, прибывшие на место медики оказали ему первую медицинскую помощь.
В пресс-службе командования Сил специальных операций ВСУ заявили, что до сентября 2017 года Ульянов служил в комендантском взводе одной из воинских частей, а после увольнения со службы он решил судиться с ведомством. «Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску на который он систематически не появляется», — рассказали в пресс-службе, предположив, «данная акция — это еще одна попытка повлиять на решение суда».
Также подчеркивается, что Ульянов и ранее заявлял, что готов сжечь себя. «В июне он обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства. Позже он зарегистрировал в Киевской городской государственной администрации новую акцию самосожжения у здания посольства США», — сказано в сообщении.
Последние новости
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип Правительство раскрыло новую систему повышения пенсий Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия43
С Крымским мостом может произойти страшное477
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР50
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип361
Мировые лидеры не смогли найти флаги своих стран32
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
00:47
Предсказано самое длинное кровавое лунное затмение
Наука и техника
12:12
Вассерман начал «Вынос мозга» на YouTube
Общество
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение