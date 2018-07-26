«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ

«Правый сектор» угрожает генералам: националисты не хотят уходить с фронта Фото: © Міністерство оборони України Конфликт между армейским командованием Операции объединенных сил (ООС, сменила в апреле АТО) и добровольческими вооруженными формированиями зашел в клинч — первые отказываются допускать неподконтрольных им националистов на передовую, вторые отказываются подчиняться указаниям генералов Напомню, как и когда началось это противостояние. 9 июля командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью изданию «Обозреватель»: «Что касается людей, которые раньше ездили для выполнения непонятных заданий в зону боевых действий, которые не имеют законного права иметь оружие… Теперь люди, которые не входят в состав ни одной силовой структуры, официально, согласно нормам закона, лишены права находиться в зоне боевых действий». На вопрос журналиста «Вы имеете в виду и добровольцев из УДА (Украинская добровольческая армия, — батальоны Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* (ДУК ПС), ушедшие вместе с Дмитрием Ярошем в ноябре 2015 года. — прим. авт.) и других формирований?» Наев ответил «Не буду конкретизировать». «На самом деле, заявление командующего ООС сделано постфактум — на фронте действительно почти не осталось добровольцев — их выдавили с фронта около месяца назад. И не всегда они уходили по своей воле: последнее крупное формирование — восьмой батальон Украинской добровольческой армии «Аратта» — под Марьинкой даже было разоружено при помощи спецназа МВД "Корд"», — отметил военный журналист издания «Страна» Александр Сибирцев. По словам источников Сибирцева в УДА, в разоружении также участвовал спецназ СБУ . 23 июля на YouTube появилось видео под названием «Разоружение», точнее, нарезка из двух коротких видео — на первом бойцы в бронежилетах и шлемах с нашивками СБУ на спине окружают с автоматами в руках базу националистов («Бандеры еб…ные», — говорит на видео) в адрес окруженных один из бойцов, на другом — избивают одного из них. Видео 18+

Кто и зачем опубликовал эту видеонарезку, не вполне понятно. С одной стороны, она должна побудить массы националистов к противостоянию СБУшникам, ненавидящим «бандер», и вызвать гнев общества по поводу валяющего на земле и избиваемого бойца. Правда, времена изменились — сейчас не Майдан и несчастным казаком Гаврилюком уже никого не растрогаешь, люди навидались столько жестокостей, что им уже все равно.

С другой стороны, целью видеонарезки могло стать как раз желание продемонстрировать мощь силовиков и слабость националистов, которые в начале видео кричат спецназовцам «всех положим», а потом сдаются практически без боя. И это при том, что у батальонов УДА имелось вооружение посерьезней автоматов спецназовцев и крупнокалиберного пулемета на подогнанном к базе БТРе — гранатометы разного типа, включая автоматические, минометы, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и многое другое. Могли бы дать серьезный бой — но сразу подняли лапки вверх. Это вызывает лишь презрение и неизбежные вопросы «А зачем такие нужны на фронте?»

Однако, как отметил Сибирцев:

«На фронте осталось еще несколько мелких добровольческих отрядов. Например, в районе промышленной зоны Авдеевки еще несколько суток назад действовала группа бойцов «Правого сектора» под командованием командира с позывным Да Винчи. Также есть такие группы и на других секторах».

Строго говоря, отряд под командованием Дмитрия Коцюбайло , носящего позывной Да Винчи, проходит в «Правом секторе» как 1-я отдельная штурмовая рота. В 2015-м Коцюбайло возглавил одну из рот в 5-м батальоне ДУК ПС, но в конце того же года батальон ушел в УДА, а Коцюбайло с рядом своих бойцов остался в «Правом секторе». Вполне возможно, что реально численность его роты близка к диверсионной группе.

Характерно, что когда журналист издания «Цензор. Нет» поинтересовался 4 августа 2017 года у Коцюбайло в ходе интервью

«Много бойцов «Правого сектора» перешли в Вооруженные силы, выбрали себе подразделения. Почему ты остаешься добровольцем?», тот ответил: «Понимаешь, я больше смогу достичь, находясь в нелегальном положении, будучи партизаном, чем сделаю в официальных структурах. Но мы сотрудничаем… Мы помогаем тем подразделениям, рядом с которыми находимся. Мы их прикрываем, они нас. Взаимодействие есть. Больше нам ничего не надо».

Теперь такое «взаимодействие» в духе «мы не трогаем вас, а вы не трогаете нас» привыкших к дисциплине и субординации армейских генералов уже не устраивает. Но и «правосеки» не намерены отступать без боя, в отличие от бойцов Яроша.

11 июля Коцюбайло опубликовал в Facebook большой пост, который отрепостил со словами «Поддерживаю каждое слово Да Винчи» командир ДУК ПС Андрей Стемпицкий . В нем командир 1-й штурмовой роты ДУК ПС пишет: «Добровольцы были, есть и будут бороться за оккупированные врагом города Украины . Будет ли это АТО, ООС или иного рода организация… И, ой, как не красиво с вашей стороны, уважаемый Наев, говорить „выполняют непонятные задания“ об операциях, в которых освобождались территории Украины, об операциях, в которых гибли за эти территории наши люди».

«Спасибо всем за вашу заботу и переживания — мы, как и пять лет назад, воевали, воюем и будем воевать за свою землю. И очень не завидуем тем, кто даже мысль допускает о «выводе» нас с нашей земли, — весьма жестко заявил Коцюбайло. — Особенно, если эти люди, — совковые генералы, которые учились в Московии».

Одной из реакций на подобные угрозы националистов, судя по всему, стало ускоренное формирование при штабе ООС сводных групп снайперов, одной из задач которых, по данным разведки непризнанных народных республик Донбасса, должно было стать как раз устранение неподконтрольных командиров фронтовых отрядов националистов.

С Ярошем же Наев постарался договориться «по-хорошему».

«Сегодня, 24 июля, в районе проведения операции Объединенных сил в городе Краматорске состоялась встреча Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наєва с главой Украинской Добровольческой Армии, народным депутатом восьмого созыва Дмитрием Ярошем, — сообщил вчера вечером 24 июля пресс-центр ООС сообщил на своей официальной странице в Facebook. — В ходе конструктивного и откровенного разговора Командующий объединенных сил объяснил Дмитрию Ярошу, что в своем интервью изданию «Обозреватель» от 9 июля 2018 года он отметил три категории людей, которые на настоящее время не имеют права находиться на переднем крае, непосредственно в боевых порядках ВС Украины. К ним относятся: лица, которые ранее посещали подразделения на переднем крае с целью собственного пиара или в собственных меркантильных интересах. Именно к этой категории относятся слова: «Люди, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зоне боевых действий»; лица, которые не имеют законного права иметь оружие; лица, которые официально не включены в состав Объединенных сил».

По сути, принес извинения за свои слова. При этом, сказано далее, «командующий объединенных сил подчеркнул, что именно законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае, непосредственно в боевых порядках ВС Украины». То есть, при всех «сглаживаниях углов» с целью уменьшить раздражение националистов, от своего решения Наев отступать не намерен.

И присутствие добровольцев на фронте видит лишь в рядах ВСУ:

«В ходе дальнейшей беседы были обсуждены вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных Сил Украины (в том числе — в составе полноценного подразделения) при условии заключения контракта (в том числе краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны. Командующий объединенных сил заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА, будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил».

Из последующей фразы можно понять, что Ярош на это согласен:

«Генерал-лейтенант Сергей Наев и Дмитрий Ярош обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны, и других инициатив главы УДА».

Собственно говоря, такие центры для подготовки бойцов ВСУ к действиям на фронте УДА открыла еще пару лет назад. Очевидно, они стали одним из козырей, предъявленных Ярошем для подтверждений ценности УДА для армейцев.

Чем же закончится противостояние армейского командования с «Правым сектором» и его фронтовыми отрядами, можно лишь предполагать. Тот же Коцюбайло продолжает через Facebook адресовать недвусмысленные угрозы: «Четыре года назад мы стали в ряды Добровольческого украинского корпуса „Правого сектора“. Свою борьбу продолжаем и сейчас. И будем продолжать, пока внешние и внутренние враги не будут уничтожены».