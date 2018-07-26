Макаревич предложил купить Крым вместе со всем населением

«Я считаю, что если так был необходим Крым, вот настолько уж необходим, что жить без него Россия не могла, то можно было найти другие пути», — заявил Макаревич. При этом на уточняющий вопрос, какие это пути, музыкант ответил прямо: «Да купить его. Ну, договориться, купить. Я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны».

При этом ведущий напомнил о прецеденте с продажей Аляски и добавил: «То есть прямо с людьми можно было бы купить у Украины».

«Тем более, что они так хотели жить в России, как вы утверждаете. Вот они бы порадовались. И я бы туда с удовольствием ездил», — ответил на это Макаревич.

«Украсть плохо, а купить хорошо, конечно», — заключил музыкант.

Как сообщала «ДС», лидер российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич ни разу не был в Крыму после оккупации полуострова в 2014 году и заявлял, что не поедет туда, поскольку считает эту территорию оккупированной.