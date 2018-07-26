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Макаревич предложил купить Крым вместе со всем населением
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Макаревич предложил купить Крым вместе со всем населением 

ИноСМИ 34 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Известный российский музыкант Андрей Макаревич считает, что Россия должна была купить у Украины Крым вместе со всем населением. Такое заявление Макаревич сделал в эфире «Эха Москвы».
«Я считаю, что если так был необходим Крым, вот настолько уж необходим, что жить без него Россия не могла, то можно было найти другие пути», — заявил Макаревич. При этом на уточняющий вопрос, какие это пути, музыкант ответил прямо: «Да купить его. Ну, договориться, купить. Я грубо говорю, но найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны».
При этом ведущий напомнил о прецеденте с продажей Аляски и добавил: «То есть прямо с людьми можно было бы купить у Украины».
«Тем более, что они так хотели жить в России, как вы утверждаете. Вот они бы порадовались. И я бы туда с удовольствием ездил», — ответил на это Макаревич.
«Украсть плохо, а купить хорошо, конечно», — заключил музыкант.
Как сообщала «ДС», лидер российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич ни разу не был в Крыму после оккупации полуострова в 2014 году и заявлял, что не поедет туда, поскольку считает эту территорию оккупированной.
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