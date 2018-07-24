Вопрос об украинской автокефалии надуманный — РПЦ

«Проблема, которую пытаются поставить политические силы, переходя в каноническое пространство своей, украинской, церкви — это проблема надуманная, потому что Украинская православная церковь существует. Она входит в состав большой Русской православной церкви, и кроме политических амбиций и человеческих страстей нет никаких серьезных канонических и духовных оснований для того, чтобы это единство взять и разорвать в угоду каким-то политическим амбициям и логике, не свойственной церкви. Логике, которая в лучшем случае связана с протестантским средневековым принципом — чья земля, того и вера», — указал Легойда.

По его словам, участником праздничных мероприятий в честь дня Крещения Руси станет патриарх Александрийский и всея Африки Феодор, пастырская территория которого — страны Северной, Центральной и Южной Африки . Это свидетельствует о ложности принципа, который проповедуют сторонники украинской «автокефалии» — «одна страна — одна независимая церковь».

Примечательно, что христианство осуждает этнофилию — преподчтение одного народа другому и разделение по национальному признаку.

«А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос», — гласит послание апостола Павла колоссянам — жителям фригийского города Колоссы.

Украине, Белоруссии, 28 июля в России Молдавии празднуется день Крещения Руси. В этом году этому событию исполнится 1030 лет.

На Украине власть в нарушение Конституции активно вмешивается в церковные дела, пытаясь создать «автокефальную поместную церковь», невзирая на то, что в стране существует независимая каноничная православная церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата.